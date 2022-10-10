وفاة طالب متأثرا بإصابته في حريق الحي الجامعي بوجدة
هبة بريس
توفي صباح يومه الاثنين، طالب جديد من الطلبة المصابين في حريق الحي الجامعي بوجدة قبل أسابيع.
وانتقل عبد الحق زمزم ابن مدينة جرسيف، الى دار البقاء، بعد 28 يوما من المعاناة داخل المستشفى الجامعي بوجدة، متأثرا بإصابته في حريق الحي الجامعي بوجدة.
هذا وبلغ عدد وفيات الحريق الى حدود اليوم 3 أشخاص، كما وصل عدد المصابين الى 20 مصابا.
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10 تعليقات
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته قدر الله ماشاء فعل..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
ولا نقول الا ما يرضي الله ورسوله.انا لله وانا اليه راجعون..
نريد تقرير مفصل حول هاته الحادثة المؤلمة ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ارحمهم برحمتك..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم..
من الذي يتحمل مسؤولية ما وقع نريد فتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة هاته النازلة..
انا لله وانا اليه راجعون..
نتمنى من الطلبة اخذ الحيطة والحذر من هاته الواقعة المفجعة التي المت بنا جميعا..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..