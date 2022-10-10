في مصر.. وفاة إمام مسجد خلال الصلاة بعد إهانته من المصلين
شهدت قرية مصرية بمحافظة المنوفية واقعة مأساوية، وذلك عقب وفاة قارئ بالمركز الإسلامي بعد أن قام عدد من المصلين بأحد مساجد القرية بالتنمر عليه ومحاولة إخراجه من المسجد.
وأكد شهود أنه أثناء انتظار المصلين داخل أحد المساجد بالقرية تمهيدا لحضور خطيب الجمعة وإلقاء الخطبة وحال تغيبه بادر عدد من المصلين بالدفع بالشيخ المتوفي لاحقا للصعود لمنبر المسجد على غير رغبة مجموعة أخرى من المتواجدين بالمسجد من أهالي القرية وأثناء قيامه بإلقاء الخطبة بادر عدد من الأهالي بالتنمر على الإمام بألفاظ قاسية وقاموا بإخراجه من المسجد.
وعلى إثر ذلك، تعرض الشيخ محمد بدوي لأزمة نفسية أثناء عودته لمنزله وتأثر بشدة بالواقعة وحاول عدد من الأهالي تقديم الاعتذار له عن الواقعة المؤسفة إلا أنه لم تمر سوى ساعات قليلة وتوفي إثر إصابته بأزمة قلبية جراء الواقعة.
وبحسب أحد أقارب الشيخ، ذهب الأهالي إلى منزله لترضيته، فقابلهم وقال لهم: “لم أبك لسبابى ولكنه لسب الدين في بيت الله”.
وأضاف: “كان حزينا ومنهارا وظهر عليه الإعياء الشديد، وأمنا في صلاة العصر، لكنه سقط في الركعة الاخيرة وقمنا بنقله إلى المستشفى”.
وأكد ابن عم الشيخ محمد أنه توفى داخل المستشفى بسبب توقف عضلة القلب، مطالبا باستمرار دار تخفيط القرآن التي يملكها الشيخ وزوجته في العمل، لتتمكن من الإنفاق على أبنائها الثلاثة.
15 تعليقات
إنها تصروفات رذيلة من طرف هؤلاء المصلين وبالاخص وسط المسجد ؛ كان عليهم إحترام بيت الله واحترام إمام المسجد ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
المسجد مكان مقدس ومحترم ليس مكان الانزاعات والفتوات …ولكن هناك بعض الأشخاص ينقصهم الوعي وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
حسبي الله ونعم الوكيل ومن الجهل ما قتل اللهم ارحمه واجله مع الصديقين والشهداء.
يجب معاقبتهم لأنهم تعدوا حدود الله ولم يحترموا بيت الله زيادة على ذالك عدم احترام الإمام..
لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم لم يتحمل الصدمة ولدت به إلى أزمة قلبية حادة وتسببت في وفاته إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا..
إنها واقعة مأساوية هزت الرأي العام المصري شهدتها قرية مصرية وفاة القارئ باحدى مساجد القرية حيت حاول بعض المصلين التنمر عليه ومحاولة إخراجه من المسجد وهذا التصرف رذيل والاسلام لا يحث عليه ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب محاسبة ومعاقبتهم على هذه السلوكات الرذيلة والافعال اللاخلاقية في حق هذآ الإمام ولا يتسامحوا معهم..
اللهم اغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ماهذا المنكر الذي نسمعه…
لقد سسببوا له أزمة قلبية حادة مما سببت له بالوفاة يجب على السلطات القضائية ان لا تتسامح معهم ولا تتعاطف معهم وتسلمهم إلى العدالة لمحاكمتهم بالحكم المستحق عليهم وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
دولة إسلامية يؤلمنا سماع هذا الخبر المحزن والمؤلم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.ان لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته..
يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد للأسرة المرحوم الإمام إن لله وإن إليه راجعون.
كل نفس ذائقة الموت ولكن للاسف الشديد لم نتمناه له بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة اللهم صبر اهليه ودويه الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم اجعل مثواه الجنة وارزقه المغفرة والرضوان.
نتيجة تكالب بعض أبناء الأمة على الأمة وقيمها.
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم الله يرحمه ويحسن إليه ويعوضه الجنة يارب