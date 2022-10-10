مراكش: معركة بين “ڤيدور” وشخص تنتهي بقطع “أذن” وكسر “أنف”

2022-10-10 / 10:33
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

إنتهت معركة تشابك بالايدي جمعت بين مواطن و شخص يشتغل في الامن الخاص ( ڤيدور) بأحد ملاهي بشارع عبد الكريم الخطابي بمدينة مراكش، ليلة أمس الأحد – الاثنين ، بقضم ” آذن المواطن وكسر “أنف ” الفيدور ” ونقلهما الى مستشفى المدينة لتلقي العلاج.

وحسب مصادر الجريدة ، فان الضحية اختلف مع شخصين يعملان ك”فيدورات” بسبب تافه ، حيث دخلا في مشاداة مع الضحية بدعوى انه ينظر اليهما بشكل غريب ، وشرعا في تبادل عبارات الشتم، قبل ان تتدخل دورية للامن ، وينتهي الخلاف مؤقتا وتغادر سيارة الشرطة بعد الصلح المفترض.

بعدها مباشرة تضيف مصادرنا، فاجأ أحد من الحارسين الضحية وانقض عليه وقضم أذنه بقوة، ما تسبب في بتر جزء منها وسط ذهول المارة، وبسبب الألم الشديد إستجمع المواطن قواه وكسر ” أنف ” الفيدور ” ليتم نقلهما الى المستشفى، فيما فتحت مصالح الأمن بحث قضائي في النازلة .

للإشارة فإن أغلبية ” الفيدورات ” دوي مستوى تعليمي بسيط، ويتم اشتغالهم دون تلقيهم للتكوينات المطلوبة، والجميع يتذكر مقتل زبون أحد ملاهي أكادير من طرف ” فيدورات” والعشرات من المعارك بشكل يومي امام الملاهي بالمغرب.

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