كأس العالم لكرة القدم لمبتوري الأطراف.. المنتخب المغربي في المركز الخامس

هبة بريس

احتل المنتخب المغربي المركز الخامس في الترتيب النهائي للفرق الـ 24 المشاركة في كأس العالم لكرة القدم لمبتوري الأطراف 2022، الذي احتضنت مدينة إسطنبول نسخته الـ 17 من 30 شتنبر إلى 09 أكتوبر.

وكان المنتخب المغربي، الذي شارك لأول مرة في هذه الكأس، قد أقصي من دور ربع النهائي الخميس الماضي بعد انهزامه أمام تركيا بـ (1-4).

وبعد هذا الإقصاء، شارك الفريق الوطني في عدد من المباريات الترتيبية مكنته من احتلال المركز الخامس من البطولة.

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