في مرحلة متقدمة..دينا حايك تعلن إصابتها بالسرطان

هبة بريس

تزامنًا و حملة شهر “أكتوبر الوردي”، أعلنت الفنانة اللبنانية دينا حايك إصابتها بمرض سرطان الثدي في مراحله المتقدمة.

و بدوره، كتب الصحفي اللبناني إيلي مرعب عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر : “النجمة ‎دينا حايك مصابة بمرض سرطان الثدي بمرحلة متقدمة الله يشفيها ويعطيها الصحة وترجع لجمهورها بخير وسلامة”.

و ضجت منصات التواصل الاجتماعي بخبر إصابة دينا حايك بمرض السرطان، حيث تم تداوله على نطاق واسع.

واشتهرت الفنانة اللبنانية بالأغاني الرومانسية، حيث تميزت بإحساسها العالي الذي جعل أغانيها تدخل إلى قلوب محبيها بسرعة، وحققت ألبوماتها نسبةً عالية من المبيعات وجماهيريةً واسعة على صعيد الوطن العربي.

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