فنزويلا: 22 قتـ..يلا وأكثر من 50 مفقودا في انزلاق تربة

2022-10-09 / 22:01
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هبة بريس - وكالات

أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيس، مصرع 22 شخصا لقوا مصرعهم، وفقدان أكثر من 50 آخرين إثر انزلاق تربة في مدينة لاس تيخيرياس الواقعة على بعد 70 كيلومترا جنوب غرب كراكاس.

وقالت رودريغيس لوسائل إعلام محلية: “فاضت خمسة جداول وسجلنا وقوع أضرار جسيمة وخسائر بشرية وعثرنا حتى الآن على 22 قتيلا فيما ثمة 52 شخصا مفقودا”.

وأمر الرئيس نيكولاس مادورو باطلاق عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق في ولاية أراغوا بمشاركة الجيش.

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