السعودية.. وفاة طفل اختناقا بعد نسيانه في حافلة مدرسية
هبة بريس - وكالات
توفي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات اختناقا بعد أن تركه سائق الحافلة فيها سهوا، بمحافظة القطيف شرقي السعودية ظهر يوم الأحد.
ونقلت صحيفة “سبق” السعودية عن المتحدث الرسمي باسم تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص قوله، إن الحالة وقعت نتيجة نسيان سائق الحافلة الخاصة المستأجرة وعدم التأكد من وجود أي طالب داخلها.
وأضاف الباحص أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية وجهت بتشكيل فريق عمل يقوم بزيارة المدرسة ومتابعة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وأعرب عن تعازي كافة أسرة تعليم الشرقية وحزنها لوفاة الطفل حسن.
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22 تعليقات
على السائق ان يتاكد من عدم تواجد اي طفل داخل الحافلة..
المرافق الذي يكون مع السائق هو المسؤول الاول عن الاطفال..
حتى المدرسة يجب ان تتحمل المسؤولية باعتبارها هي الراعي الرسمي لسلامة الاطفال..
ماهذه المبالغة ؛ كيف يعقل طفل داخل الحافلة ولم يراه ولم يسمع سراخه.. هههههههه
يجب ان يكون هناك قانون يحتم على السائق فحص جميع المقاعد داخل حافلته قبل النزول منها واغلاقها وإلا يتعرض للعقوبة
ربما سبب الوفاة انه قد يكون الطفل في حالة نوم وتخلوا عنه مما أدى إلى وفاته..
تشديد اختيار متعهدي وسائقي الحافلات المدرسية احد الحلول والزامها بتطبيق انظمة استشعار ايا كانت حرارية او غيرها
لو وضعت غرامة عالية مع السجن حتى السداد هل يحل هذا جزء من المشكلة؟
دائما على المرافقين لحافلة نقل الاطفال ان براقبوا الاطفال للتأكد من سلامتهم ..
حسبى الله ونعم الوكيل ربنا يصبر قلب امه
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان يااارب العالمين
لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله ربنا يصبر امه وابوه وحسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة وارزق اهله الصبر والسلوان..
الإهمال من طرف السائق الذي سبب لهذا الطفل في الوفاة ولاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ان لله وان اليه راجعون..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويهم..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
كان على السائق ان ينتبه جيدآ قبل إغلاق الحافلة حتى لايسبب هذه الكارثة المؤلمة التي ذهب ضحيتها هذآ الطفل البريئ الذي لا ذنب له.
رحمه الله وجعله طائر من طيور الجنة يآرب ..
اللهم صبر اهليه بالصبر ان لله وان لله راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هذه نتيجة الإهمال وعدم المراقبة لسائقين حافلة نقل التلاميذ؛ لهذا يجب على كل مؤسسات تعليمية خصوصية ان تقوم بعمليات تحسيسية من أجل التوعية في هذا الموضوع الحساس.