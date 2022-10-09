العثماني مهاجما وهبي : “من غير المقبول ان يدافع مسؤول حكومي عن شرب الخمر والحشيش “

هبة بريس - الرباط

هاجم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بعد تصريحات الأخير حول مغني الراب المشهور ب”طوطو ” .

وقال العثماني، الأحد، في تغريدة على “تويتر”، إنه “من غير المقبول أن يدافع مسؤول حكومي عن التشجيع على تدخين الحشيش وشرب الخمر في مهرجانات في ساحات عمومية، وتبرير ذلك بأن له متابعين ، مشيرا الى ان ” تلك التصرفات تتضمن المجاهرة بما هو محرم ومنكر شرعا وخلقا وعرفا، وما هو مجرم قانونا”، وعبر الامين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عن تحيته” للأصوات الحرة التي استنكرت ذلك”.

وكان عبد اللطيف قد اعتبر في تصريحات له باذاعة اصوات ، ماصدر عن عن مغني الراب “طوطو ” يدخل ضمن حرية التعبير وأن الوزير لا يمكنه أن يفرض على المغني ما سيغنيه في الحفل الذي تعاقد فيه معه من أجل تنشيطه.

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