كأس الكاف ..كوارا يونايتد يقلب الطاولة على نهضة بركان

2022-10-09 / 20:23
0
هبة بريس -

انهزم فريق النهضة الرياضية البركانية بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل واحد، أمام فريق كوارا يونايتد إف سي النيجيري ،في مباراة الذهاب برسم الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم ،التي جرت على ملعب موبولاجي جونسون أرينا بلاغوس.

وكان فريق نهضة بركان حامل اللقب ،سباقا الى التسجيل، حيث تمكن مبكرا من زيارة شباك نادي كوارا يونايتد في الدقيقة السابعة من المباراة بواسطة اللاعب جبريل واتارا، لكن النادي النيجيري، عاد في المباراة ليسجل هدف التعادل في الدقيقة ال79 بواسطة لاعبه أحمد توفيق.

بعد ذلك استطاع نادي كاورا يونايتد ، تسجيل الهدف الثاني عن طريق لاعبه واسيو جيموح في الدقيقة ال81 ، ثم اضاف هدفا ثالثا في الدقيقة ال88 من المباراة وقعه لاعبه بارناباس دانييل، وستجري مباراة الإياب بين الناديين المغربي والنيجري، السبت 15 اكتوبر بمدينة بركان.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المنتخب الوطني للمبتورين يفوز على البرازيل ويحصل على المركز الخامس في بطولة العالم

المنتخب الوطني للمبتورين يفوز على البرازيل ويحصل على المركز…

2022-10-09 / 18:42
Photo of حارس ريال مدريد يوضح حقيقة تغريدة “أنا مثلي”

حارس ريال مدريد يوضح حقيقة تغريدة “أنا مثلي”

2022-10-09 / 16:41
Photo of إيكر كاسياس: أنا مثلي الجنس أتمنى أن تحترمونني

إيكر كاسياس: أنا مثلي الجنس أتمنى أن تحترمونني

2022-10-09 / 15:02
Photo of البطولة العربية للمضمار بالقاهرة … المغرب يحصل على 14 ميدالية ضمنها ست ذهبيات

البطولة العربية للمضمار بالقاهرة … المغرب يحصل على 14…

2022-10-08 / 23:40
Photo of “الغلوري “..بدر هاري ينهزم أمام الهولندي أوفريم

“الغلوري “..بدر هاري ينهزم أمام الهولندي أوفريم

2022-10-08 / 22:40
Photo of المغربي شادي رياض في قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيغو

المغربي شادي رياض في قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيغو

2022-10-08 / 14:50
Photo of بدر هاري يواجه الهولندي أليستير أوفريم مساء اليوم

بدر هاري يواجه الهولندي أليستير أوفريم مساء اليوم

2022-10-08 / 11:00
Photo of في مباراة ودية.. منتخب الفوتصال يتعادل مع نظيره البرازيلي

في مباراة ودية.. منتخب الفوتصال يتعادل مع نظيره البرازيلي

2022-10-08 / 10:08
Photo of جامعة الكرة تصدر عقوبات بالجملة على لاعبي و أندية البطولة الاحترافية

جامعة الكرة تصدر عقوبات بالجملة على لاعبي و أندية…

2022-10-07 / 17:25
Photo of باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي

باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي

2022-10-07 / 14:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق