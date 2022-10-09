كأس الكاف ..كوارا يونايتد يقلب الطاولة على نهضة بركان

هبة بريس -

انهزم فريق النهضة الرياضية البركانية بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل واحد، أمام فريق كوارا يونايتد إف سي النيجيري ،في مباراة الذهاب برسم الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم ،التي جرت على ملعب موبولاجي جونسون أرينا بلاغوس.

وكان فريق نهضة بركان حامل اللقب ،سباقا الى التسجيل، حيث تمكن مبكرا من زيارة شباك نادي كوارا يونايتد في الدقيقة السابعة من المباراة بواسطة اللاعب جبريل واتارا، لكن النادي النيجيري، عاد في المباراة ليسجل هدف التعادل في الدقيقة ال79 بواسطة لاعبه أحمد توفيق.

بعد ذلك استطاع نادي كاورا يونايتد ، تسجيل الهدف الثاني عن طريق لاعبه واسيو جيموح في الدقيقة ال81 ، ثم اضاف هدفا ثالثا في الدقيقة ال88 من المباراة وقعه لاعبه بارناباس دانييل، وستجري مباراة الإياب بين الناديين المغربي والنيجري، السبت 15 اكتوبر بمدينة بركان.

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