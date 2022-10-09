ارتفاع عدد ضحايا الانفجار في معمل بالسنغال

هبة بريس - و م ع

أفادت مصادر طبية وإعلامية سنغالية بأن حصيلة ضحايا انفجار سخان بشركة الصناعات الغذائية (سطار)، الذي وقع الثلاثاء الماضي بمدينة نيبي (حوالي 150 كلم شرق دكار)، ارتفعت إلى ستة قتلى ، وذلك بعد وفاة شخصين إثنين أمس السبت ،كانا تحت المراقبة الطبية .

وأوضحت المصادر أن الضحيتين ،اللذين توفيا متأثرين بجراحهما، يعدان من بين الأشخاص التسعة الذين تم إدخالهم إلى غرفة المستعجلات بعد المأساة . وكان قد تم الإعلان عن أول وفاة في الساعات الأولى من الحادث.

وتم بناء مصنع (سطار) المتخصص في تكرير زيت الفول السوداني في “نيبي”، وهي قرية في بلدية “توكي غار” بمنطقة “ديوربل” . وبدأ نشاطه في يونيو 2021.

وقد تم فتح تحقيق من قبل الجهات المختصة لتحديد أسباب الحادث الذي خلف أضرارا جسيمة

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0