المنتخب الوطني للمبتورين يفوز على البرازيل ويحصل على المركز الخامس في بطولة العالم
هبة بريس - الرياضة
فاز المنتخب الوطني للمبتورين على نظيره البرازيلي بهدفين دون رد، اليوم الأحد، ضمن المباراة الترتيبية لبطولة العالم المقامة حاليا بتركيا.
وبهذا الفوز يكون المنتخب الوطني للمبتورين قد حسم المركز الخامس في بطولة العالم، في انجاز غير مسبوق لهذا المنتخب الوطني.
ومعلوم أن منتخب المبتورين شارك في بطولة العالم للمرة الأولى في تاريخه، ويشرف عليه الإطار الوطني فؤاد عسو.
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11 تعليقات
ماشاء الله
في المغرب يتم انصاف دوي الاحتياجات والاهتمام بهم ❤
اداء رائع و اهداف ولا اروع..
فين الكعبي تجي تفرج وتعلم من سيادك
ماشاء الله تبارك الله أبطال
تبارك الله عليهم حسن من نصيري في الهجوم
اللهم بارك
تبارك الله عليهم الله يعطيكم الصحه اداء رائع
النصيريvu
حظ سعيد في ربع نهائي
ماشاء الله اللهم بارك
اللهم بارك، بالتوفيق في القادم ان شاء الله
الله احفضهم ويسهل عليهم ما تبقى