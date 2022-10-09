المنتخب الوطني للمبتورين يفوز على البرازيل ويحصل على المركز الخامس في بطولة العالم

هبة بريس - الرياضة

فاز المنتخب الوطني للمبتورين على نظيره البرازيلي بهدفين دون رد، اليوم الأحد، ضمن المباراة الترتيبية لبطولة العالم المقامة حاليا بتركيا.

وبهذا الفوز يكون المنتخب الوطني للمبتورين قد حسم المركز الخامس في بطولة العالم، في انجاز غير مسبوق لهذا المنتخب الوطني.

ومعلوم أن منتخب المبتورين شارك في بطولة العالم للمرة الأولى في تاريخه، ويشرف عليه الإطار الوطني فؤاد عسو.

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