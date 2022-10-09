مالي ..مقتل 41 إرهابيا على الأقل واعتقال أزيد من 44 آخرين

2022-10-09 / 18:28
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هبة بريس - وكالات

أعلن الجيش المالي مقتل 41 ارهابيا واعتقال 44 آخرين على الأقل، خلال عدة عمليات عسكرية نفذها في مناطق مختلفة من البلاد، خلال الفترة ما بين 23 شتنبر و7 أكتوبر 2022.

وأوضح بلاغ صادر عن الجيش المالي، نشر على موقعه الرسمي، أن القوات المسلحة نفذت في 27 شتنبر الماضي في منطقة “سوفارا” بولاية “موبتي” عمليات عسكرية مكنت من اعتقال 5 أشخاص يشتبه في كونهم إرهابيين، بينهم “الهادي دياكيتي” المعروف ب “أبو أنس”، وهو مسؤول في كتيبة “ماسينا”، المنتشرة في “سوفارا” و”باندياغرا”.

وأضاف البلاغ، أن الجيش المالي قتل يوم 29 شتنبر الماضي، إرهابيين اثنين في منطقة “غانغل” بدائرة “جيني” بولاية موبتي، واستولى على “دراجتين ناريتين وعدد من الأسلحة”.

وأوضح المصدر ذاته، أن دوريات مدعومة بضربات جوية في منطقتي “تييمابا” و “بامادا”، تمكنت خلال الفترة الممتدة بين 3 و 5 أكتوبر الجاري من القضاء على 31 مسلحا، وتدمير معسكرين ، ومعدات ثقيلة.

وأشار البلاغ، إلى أنه في 4 أكتوبر الجاري، تم إلقاء القبض على 33 شخصا مشتبها في كونهم ارهابيين بمنطقة “سوفارا”، مضيفا أنه خلال التحقيقات تم تحديد هوية 15 ارهابيا مبحوثا عنهم ومسجلين في قواعد البيانات.

وبحسب البلاغ، فقد ألقت وحدة استطلاعية هجومية تابعة للقوات المسلحة المالية القبض يوم 6 أكتوبر على 4 أشخاص مشتبه في كونهم إرهابيين بقطاع “كونا” بموبتي، كما مكنت عمليات تفتيش في السوق الأسبوعية “بموبتي” في نفس التاريخ من اعتقال 17 مشتبها بهم.

وسجل البلاغ أن استغلال معلومات استخبارية، قاد يوم 27 شتنبر إلى قتل 8 مسلحين، وإصابة عدد آخر بجروح، وتدمير معدات مهمة، في غابة “فيتلي” جنوب “تيسيت”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن القوات المسلحة المالية ألقت القبض على إرهابي كبير مطلوب في قطاع كوتيالا بالجنوب يوم 4 أكتوبر.

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