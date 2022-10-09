سفير المغرب بالبرتغال : حل نزاع الصحراء المفتعل استقرار للمنطقة وفي مصلحة أوروبا

هبة بريس - الرباط

اعتبر سفير المغرب بلشبونة، عُثمان أباحنيني، ان حل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من مصلحة الاتحاد الاوربي والمنطقة الاقليمية ككل ، داعيا دول المجموعة الاوربية الى المشاركة والتعبئة قصد إيجاد حل لهذا النزاع.

وقال سفير الرباط بالبرتغال في حوار خص به وكالة الأنباء الرسمية البرتغالية (لوزا)، أن “البرتغال تبرز كدولة جارة ملمة بتاريخ هذا النزاع في أوروبا، التي لم تنشغل، للأسف، كثيرا بهذه القضية رغم أنها مشكلة مطروحة على حدودها”، مشيرا إلى أن “الأمر يتعلق بمشكلة قائمة ومستمرة وينبغي أن يؤدي حلها إلى استقرار المنطقة، وهذا في مصلحة أوروبا، وليس فقط البرتغال أو إسبانيا أو فرنسا”.

وأضاف قائلا : “إن البرتغال كبلد جار ولديه معرفة تاريخية بقضية الصحراء مهتمة، أيضا، بالمساعدة على إيجاد حل للنزاع المفتعل، مشيرا إلى أنها تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب كحل للنزاع حول الصحراء المغربية، واقعيا، ويمكنه أن يلعب دورا متوازنا وبناء للغاية.

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