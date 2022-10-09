سفير المغرب بالبرتغال : حل نزاع الصحراء المفتعل استقرار للمنطقة وفي مصلحة أوروبا
اعتبر سفير المغرب بلشبونة، عُثمان أباحنيني، ان حل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من مصلحة الاتحاد الاوربي والمنطقة الاقليمية ككل ، داعيا دول المجموعة الاوربية الى المشاركة والتعبئة قصد إيجاد حل لهذا النزاع.
وقال سفير الرباط بالبرتغال في حوار خص به وكالة الأنباء الرسمية البرتغالية (لوزا)، أن “البرتغال تبرز كدولة جارة ملمة بتاريخ هذا النزاع في أوروبا، التي لم تنشغل، للأسف، كثيرا بهذه القضية رغم أنها مشكلة مطروحة على حدودها”، مشيرا إلى أن “الأمر يتعلق بمشكلة قائمة ومستمرة وينبغي أن يؤدي حلها إلى استقرار المنطقة، وهذا في مصلحة أوروبا، وليس فقط البرتغال أو إسبانيا أو فرنسا”.
وأضاف قائلا : “إن البرتغال كبلد جار ولديه معرفة تاريخية بقضية الصحراء مهتمة، أيضا، بالمساعدة على إيجاد حل للنزاع المفتعل، مشيرا إلى أنها تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب كحل للنزاع حول الصحراء المغربية، واقعيا، ويمكنه أن يلعب دورا متوازنا وبناء للغاية.
7 تعليقات
الصحراء مغربية وستظل مغربية احبوا أم كريهوا ونقاتلهم بشتى الطرق باذن الله سنسترجعها..
يجب على اللجنة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن يجد حلا مناسبا للفك هذآ النزاعات القائمة بين المغرب والجزائر حلا مناسبا يرضي الجميع..
ان المغرب يعتبر الصحراء جزء لا يتجزأ من ترابه..وسنكافح من أجل حماية ترابنا الوطني.
أعتقد أن الجهة ستكتسي أهمية قصوى على المستوى الاقتصادي حيث ستستقطب استثمارات أجنبية بشكل كبير من أجل التنمية والتطوير.
يجب ايجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية لأن هذه القضية استمرت مدة طويلة جدآ ولحد الآن لم يجدوا لها حلا مناسبا يرضي الجميع..
يجب على جميع الدول العربية والغربية والاروبية بصفة عامة ان يجدوا حلا مناسبا لهذه القضية الصحراوية المغربية التي هزت الرأي العام العالمي..
نحن جند مجندين وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية وطنه وشعبه بكرامة وسيادة واستقرار ؛ عاش الملك..