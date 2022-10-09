فرنسا ..طوابير أمام محطات الوقود بسبب إضرابات المصافي

2022-10-09 / 18:12
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هبة بريس - وكالات

اصطف فرنسيون بسياراتهم أمام محطات الوقود في ظل أزمة بسبب نفاد المخزون في عشرات المحطات بمناطق عدة في فرنسا لا سيما في باريس وذلك بسبب اضراب المصافي .

ويأتي ذلك بعدما قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران إن نحو عشرة في المئة من محطات الوقود في منطقة باريس تواجه مشكلات في الحصول على إمدادات وقود كافية بسبب إضرابات في 4 مصافي تابعة لشركة توتال إنرجيز .

ويواجه عدد كبير من الفرنسيين أزمة نقص الوقود. وأمام التذمر الكبير، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون المواطنين إلى “الهدوء” والتحلي بـ”المسؤولية” من أجل وضع حد للأزمة.

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