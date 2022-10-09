غرق سفينة موريتانية

غرق سفينة أبحاث موريتانية شمال البلاد

2022-10-09 / 18:04
7
هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات الموريتانية، الأحد، غرق سفينة أبحاث لـ”معهد بحوث المحيطات والصيد” (حكومي) بينما كانت متوقفة على رصيف بشاطئ مدينة نواذيبو الساحلية شمال البلاد.

وقال المعهد في بيان، إن السفينة انقلبت في البحر على جانبها الأيمن نتيجة دخول الماء إليها حيث كانت متوقفة على رصيف بشاطئ نواذيبو.

وأشار إلى أنه فتح تحقيق لمعرفة الأسباب وراء الحادث.

ولفت إلى أن فريقا متعدد التخصصات يعكف الآن على محاولات إنقاذ السفينة، مذكرا بأنه تم اقتناؤها في عام 1997 في إطار التعاون مع اليابان.

وتعتمد السلطات الموريتانية على هذه السفينة لإنجاز الدراسات والبحوث حول وضعية الثروة البحرية، التي تتخذ على أساسها قرارات توقيف الصيد البحري واستئنافه.

وتعتبر شواطئ موريتانيا المطلة على المحيط الأطلسي، على طول 755 كلم، واحدة من أغنى الشواطئ العالمية بالأسماك، والأنواع البحرية الأخرى.

ويشكّل قطاع الصيد موردا رئيسيا لخزينة الدولة، عبر الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع عدد من الدول والهيئات، أبرزها الاتحاد الأوروبي واليابان والصين.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فنزويلا: 22 قتـ..يلا وأكثر من 50 مفقودا في انزلاق تربة

فنزويلا: 22 قتـ..يلا وأكثر من 50 مفقودا في انزلاق…

2022-10-09 / 22:01
Photo of السعودية.. وفاة طفل اختناقا بعد نسيانه في حافلة مدرسية

السعودية.. وفاة طفل اختناقا بعد نسيانه في حافلة مدرسية

2022-10-09 / 21:24
Photo of ارتفاع عدد ضحايا الانفجار في معمل بالسنغال

ارتفاع عدد ضحايا الانفجار في معمل بالسنغال

2022-10-09 / 19:13
Photo of مالي ..مقتل 41 إرهابيا على الأقل واعتقال أزيد من 44 آخرين

مالي ..مقتل 41 إرهابيا على الأقل واعتقال أزيد من…

2022-10-09 / 18:28
Photo of فرنسا ..طوابير أمام محطات الوقود بسبب إضرابات المصافي

فرنسا ..طوابير أمام محطات الوقود بسبب إضرابات المصافي

2022-10-09 / 18:12
Photo of الأمم المتحدة تدين “الق..تل الشنيع” للمهاجرين في ليبيا

الأمم المتحدة تدين “الق..تل الشنيع” للمهاجرين في ليبيا

2022-10-09 / 17:48
Photo of الوزيرة الأولى الفرنسية: منحنا 85 ألف تأشيرة للجزائريين

الوزيرة الأولى الفرنسية: منحنا 85 ألف تأشيرة للجزائريين

2022-10-09 / 15:48
Photo of تحقيقات في واقعة مق ..تل 15 مهاجرا حرقا في ليبيا

تحقيقات في واقعة مق ..تل 15 مهاجرا حرقا في…

2022-10-09 / 14:41
Photo of لعمامرة: استكملنا التحضيرات الجوهرية لانعقاد القمة العربية

لعمامرة: استكملنا التحضيرات الجوهرية لانعقاد القمة العربية

2022-10-09 / 13:54
Photo of وزير جزائري سابق ينتقد عدم تقديم تعزية رسمية في وفاة القرضاوي

وزير جزائري سابق ينتقد عدم تقديم تعزية رسمية في…

2022-10-09 / 11:40

‫7 تعليقات

  6. الكابرانات مناحس.. يالاه دارو معاهم اتفاقية الصيد .. وقعات ليهم هاد الكارثة. ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق