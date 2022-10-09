تحقيقات في واقعة مق ..تل 15 مهاجرا حرقا في ليبيا

هبة بريس _ وكالات

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية بليبيا، عبد المنعم العربي، عن فتح تحقيق قضائي في مقتل 15 مهاجرا بمدنية مصراتة مؤخرا.

وقال العربي، في تصريحات إعلامية، إن “مديرية الأمن في المدينة ضبطت خمسة أشخاص يحملون الجنسية الإثيوبية يعتقد أن لديهم معلومات عن ملابسات الحادثة”، مؤكدا “وجود 6 مهاجرين يحملون الجنسية البنغلاديشية من الناجين خلال هذه العملية يتم إسعافهم من قبل الفرق الطبية”.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن عن مقتل 15 مهاجرا غير نظامي داخل القارب الذي كان يقلّهم، قبل أن يتم إضرام النار في جثثهم، على ساحل مدينة صبراتة، غرب البلاد.

وأشار الهلال الأحمر الليبي في بيان له “بعد العثور على قارب على متنه جثث متفحمة وجثث خارج القارب سليمة عددها 15 جثة، انتقل متطوعو الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة إلى المكان وتم انتشال جميع الجثث ووضعها بثلاجة المستشفى لاستكمال باقي الإجراءات القانونية”.

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