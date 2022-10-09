لعمامرة: استكملنا التحضيرات الجوهرية لانعقاد القمة العربية

هبة بريس _ وكالات

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الأحد، أن بلاده “رتبت كل الإجراءات المؤدية للانعقاد الفعلي للقمة العربية وقامت بمشاورات موسعة مع معظم الدول العربية وأطراف أخرى بدءا بالأمانة العامة للأمم المتحدة.

وقال لعمامرة في تصريحات صحافية اليوم: “نستطيع القول إننا استكملنا التحضيرات الجوهرية”، مضيفا: “سيحل بعد أيام بالجزائر من جديد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ونكون بذلك قد اختتمنا أبرز التحضيرات”.

وأردف قائلا: “تعاملنا مع كافة الدول الأعضاء بمساواة، وقدّمنا المجاملة المطلوبة في مثل هذه الظروف على أن تكون هذه القمة جامعة وشاملة وتطمح الجزائر لمشاركة كل قادة الدول العربية بلا استثناء”.

وعن اجتماع الفصائل الفلسطينية في الجزائر، قال لعمامرة: “إذا توحّد الفلسطينيون سيكون ذلك قاعدة أساسية لتوحّد الدعم العربي للقضية الفلسطينية “، لافتا إلى أن “القمة العربية التي ستنعقد الشهر المقبل ستكون مميزة أيضا بمخرجاتها بما تعلق بالشأن الفلسطيني أو مستوى الوطن العربي كافة”.

وأوضح أن “اجتماع الفصائل الفلسطينية سيعقد قريبا في الجزائر، وستصل الوفود الفلسطينية تباعا. هناك قبول عام وقامت بلادنا بعمل تحضيري دقيق لهذا الموعد، كما نسقنا مع عدد من الدول العربية التي انخرطت في هذه المبادرة، والجزائر مدعومة عربيا ومقبولة فلسطينيا

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