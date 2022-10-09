إيطاليا : عرض مسرحية المبروك لفائدة أبناء الجالية المغربية

عبد اللطيف الباز / هبة بريس

تم مساء أمس السبت بالمركز الثقافي التابع لبلدية لينغانو عرض مسرحية المبروك لفرقة “ستيلكوم”، وذلك بدعم من قطاع المغاربة المقيمين بالخارج التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وعرفت قاعة مسرح بلينغانو، التي امتلأت عن كاملها، إقبالا كبيرا من طرف الجالية المغربية العاشقة للمسرح، التي حضرت لمشاهدة عرض “لمبروك”، كما شهدت حضور أعضاء جمعية جاسمين، برئاسة سناء القصيري وعمدة المدينة وكما شهد عرض مسرحية “لمبروك” حضور ممثل القنصلية العامة للمملكة المغربية بميلانُـو، في شخص القنصل المساعد، ذ/ عبد العزيز البوزوري، الذي حرص على توجيه كلمة شكر للطاقم الفني

مسرحية “لمبروك” إنتاج بشراكة مع مسرح محمد الخامس، من إعداد وإخراج أمين ناسور وتأليف أنس العاقل، وتشخيص كمال كاظيمي ولطيفة أحرار ونجوم الزوهرة وفريد الركراكي وهاجر الشركي ووسيلة صابحي. فيما أشرف على تنفيذ السينوغرافيا وإدارة الجولة أنوار زهراوي، أما الألحان والأغنيات فهي لياسر الترجماني.

وتندرج مسرحية “لمبروك” في خانة مسرح البساط، وفق توضيح لطيفة أحرار، اعتمادا على قالب فرجوي جديد يسعى لخلق فرجة شاملة من خلال لوحات تجمع بين الرقص والغناء والتشخيص في قالب كوميدي ينهل من التراث المغربي بشكل كبير.

وتحكي المسرحية، وهي من سينوغرافيا أنور الزهراوي، في قالب فرجوي كوميدي حلم أعضاء فرقة موسيقية بالهجرة إلى الضفة الأخرى عن طريق شخص يدعى “المبروك” سيأتي لإنقاذهم وإيصالهم إلى تلك الضفة.

ويعيش أعضاء الفرقة مجموعة من الأحداث والصراعات والتطاحنات والعلاقات المزدوجة، ليكتشفوا في نهاية المطاف أن هذا الشخص (المبروك) يوجد فقط في خيال الشخصيات ولا أثر له على أرض الواقع.

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