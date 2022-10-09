الأمم المتحدة..استنكار للوضع المأساوي للساكنة المحتجزة في “تندوف”
استنكر خبراء دوليون، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الوضع المأساوي واللاإنساني للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، في جنوب غرب الجزائر.
وانتفض المؤرخ وعضو البرلمان النمساوي، هارالاد تروش، ضد معاناة الصحراويين المحتجزين في ظروف قاسية للغاية في معسكرات تندوف المنبوذة”، مؤكدا أن هؤلاء السكان “يعانون من انعدام الأمن والاستقرار في ظروف لا تطاق، ويحرمون من حقوقهم الإنسانية منذ 47 سنة”.
وشدد على أن الحل الوحيد لإنهاء هذه المحنة يمر حتما عبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، وهي المبادرة التي وصفتها قرارات مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية، مشيرا إلى أن هذا المخطط الذي يحظى بدعم دولي متزايد، يتيح “فرصة واقعية” لحل هذا الخلاف الإقليمي ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي يعانيها السكان في مخيمات تندوف.
وأبرز أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي يعد “فرصة ملموسة” لتجاوز المأزق الراهن، يمنح الأمل في السلم والتنمية ويضمن استقرار المنطقة المغاربية، داعيا المنتظم الدولي إلى تقديم دعم أكبر لهذه المبادرة الحكيمة.
وفي السياق ذاته، أشار، إرنست بيتريتش، الأستاذ الفخري في جامعة نوفا، ومقرها في ليوبليانا السلوفينية، إلى أن النزاع الإقليمي حول الصحراء يتجه نحو التسوية على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في سنة 2007.
وأكد أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية أن الحكم الذاتي يشكل تجسيدا لمبدإ تقرير المصير، موضحا أن الساكنة المحلية قادرة، وبموجب هذا المخطط الجاد وذي المصداقية، على تدبير شؤونها.
واعتبر عضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة أن تسوية هذا النزاع الإقليمي تتطلب حلا سياسيا على أساس خطة الحكم الذاتي، في احترام لوحدة المغرب الترابية وسيادته الوطنية.
من جهتها، أدانت الأمريكية كارين هاردين، التي تمثل “Priority PR”، الوضع المأساوي في مخيمات تندوف حيث تسود عمليات الاختطافا والاعتقال والعمل القسري والتعذيب والاغتصاب، مسجلة أن ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية المسلحة تفرض الرقابة على حقوق الأفراد وتراقب تحركاتهم.
وحذرت من أنه “لا يمكننا أن نظل مكتوفي الأيدي في الوقت الذي تتحول فيه كارثة دولية إلى مشكلة أكثر جسامة مما هي عليه اليوم”، مشددة على أن من شأن التسوية السلمية لقضية الصحراء المغربية أن تسهم في تعزيز الاستقرار والقضاء على الإرهاب في منطقة الساحل.
وأعربت مقدمة الملتمس عن تأييدها لموقف الولايات المتحدة، التي جددت التأكيد على ضرورة تبني جميع الأطراف لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والذي يتسم بجديته ومصداقيته وواقعيته.
وفي السياق ذاته، استنكرت كاورل إيدس، عن منظمة “Capitol Hill Prayer Partners”، ظروف عيش الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، حيث تواصل حركة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة التعاون مع “العصابات” التي تسللت إلى هذه المخيمات ومحيطها.
ولتفكيك هذه المخيمات التي تشكل فضاء حيث يعاني السكان من الفقر، والعمل على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، من الضروري، تشدد المتحدثة، إيجاد حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء على أساس مخطط الحكم الذاتي، في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية.
11 تعليقات
لماذا هذآ الاستنكار من طرف خبراء دوليون في الوضع الماساوي واللانساني الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف على علمهم الحياة القسوة والوضعية الصعبة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نطالب من اللجنة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن تجد حلا مناسبا للحد من الظروف الصعبة التي يعيشها مخيمات تندوف المحتجزين ونساء واطفال ..
يجب وضع مخطط إيجابي لتفادي الخلاف وكذالك الحد من المعانات الإنسانية التي يعانيها السكان في مخيمات تندوف المحتجزين وحسبنا آلله ونعم الوكيل..
حتى الأمن والأمان والاستقرار انعدامه في هذه المنطقة مخيمات تندوف المحتجزين يعيشون كل يوم حالة الرعب والهلع ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب علينا التظامن مع هؤلاء المحتجزين في مخيمات تندوف لتجاوز الأزمة الإقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها هذا الشعب داخل مخيمات تندوف..
الحل الأفضل في هذه القضية لفك النزاعات القائمة هو الحكم الذاتي..
لابد من استرجاع حقوق سكان مخيمات تندوف المحتجزين لإنهاء هذه المحنة وكذا الحل الأفضل..
نطالب بمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب وتعتبر مبادرة السلام بروح مصداقية وشفافية..
نطالب بعدم تجنيد الأطفال المحرومين من الحرية في مخيمات تندوف المحتجزين لضمان حماية الأطفال الأبرياء الذين لاذنب لهم فهم فريسة سهلة التطرف والارهاب والاجرامية…ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
النزاعات القائمة بين مخيمات تندوف المحتجزين والبيلوزاريو في حقهم المنزوعة يجب على اللجنة للجمعية العامة للأمم المتحدة بان تسوية أوضاع التي يعيشها مخيمات تندوف المحتجزين هناك…
قضية لم ينتهي موضوعها ؛ والمعانات والماسي التي يعيشها الشعب الصحراوي في مخيمات تندوف المحتجزين داخلها ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.