يوسف القرضاوي

وزير جزائري سابق ينتقد عدم تقديم تعزية رسمية في وفاة القرضاوي

2022-10-09 / 11:40
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هبة بريس

وجّه وزير الصناعة الجزائري السابق عبد المجيد مناصرة، لوماً لسلطات بلاده على عدم تقديم تعزية رسمية في وفاة الشيخ يوسف القرضاوي، معتبرا أن للرجل فضلا على الجزائر، في إرشاده الشباب ومنعهم من أن ينزلقوا نحو الإرهاب.

وأوضح مناصرة وهو قيادي في حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإسلامي، خلال تأبينية أقامها حزبه للشيخ القرضاوي، قائلا: “لمّا توفي الدكتور حسن الترابي رحمه الله، وجدنا رئيس الجمهورية آنذاك عزاه رسميا، واليوم لا نجد تعزية جزائرية رسمية في وفاة الشيخ القرضاوي، وقد كان ضيفا رسميا في السابق على الجزائر تعليما، وترشيدا، وله إخوة وأشقاء وزملاء وتلاميذ كثر، لم نجد من المواقع الرسمية وشبه الرسمية من يقدم له كلمة اعتراف أو كلمة عزاء”.

وأبرز مناصرة الذي يرأس أيضا المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين، أن الرجل (القرضاوي) له فضل على الجزائر، فبفضل ثباته، أرشد بعض الشباب ومنعهم من أن ينزلقوا نحو الإرهاب والتقتيل، فكم من شاب حصنه الشيخ القرضاوي بكتبه ومحاضراته وبرامجه التلفزيونية وتصريحاته الإعلامية من الانزلاق نحو الإرهاب ورشد وعيه وقوم سلوكه

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