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الوزير خالد آيت الطالب

خطير ..مستشفى خريبكة وبني ملال يرفضان سيدة حامل

2022-10-09 / 11:15
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هبة بريس _ خريبكة

حول مستشفى الحسن الثاني بخريبكة ليلة ذكرى المولد النبوي سيدة حامل نحو المستشفى الجهوي لبني ملال بعدما تعذر على هذا المرفق القيام بواجبه التطبيبي في ظل الخصاص المهول الذي يعرفه قسم الولادة .

السيدة الحامل والتي لم يكن امامها سوى ” الخضوع ” لطلب مستشفى خريبكة ركبت رحلة البحث عن ” المولود ” لتصل المستشفى الجهوي لبني ملال لتفاجأ بجواب عسير في الفهم ” ماكينش الي غادي ايولدك ..خاصك تولدي في خريبكة ”

السيدة الحامل و_حسب مصادر هبة بريس قطعت مايزيد عن 200 كلم ذهابا وايابا دون ان تجد فرصة” الوضع” وهو امر عمق معاناة هذه السيدة ونساء، اخريات خصوصا اللواتي ينحدرن من أوساط هشة وفقيرة.

واذا كان مستشفى خريبكة يعرف نقصا ” فضيعا ” في الاطر الطبية بهذا الإختصاص فما هو جواب مدير المستشفى الجهوي ببني ملال في هذا الشأن ؟ وهل اضحت حياة المغربيات سهلة الى هذا الحد ؟ وكيف يمكن تحديد ” المسؤوليات ” اذا ما حدث ما لا يحمد عقباه ؟

ان مأساة النسوة الحوامل بخريبكة تتفاقم ..فلا الوزارة عملت على اعادة هيكلة قسم الولادة بخريبكة من حيث الاطر الطبية ولا المستشفى الجهوي ببني ملال راغب في استقبال حوامل خريبكة …سيادة الوزير اين المفر ؟

واش سي ايت الطالب هذا النساء نولدوهم في الزنقة ؟ واش في الإعتقاد ديالكم ان النساء جميعهن قادرات ايولدو في الكلينيك ؟

انه أمام هذا الوضع الكارثي الذي يعانيه مستشفى يستقبل نساء حوامل من الاقليم و المناطق المجاورة لها والتابعة لاقليم سطات والفقيه بنصالح احيانا أصبح لزوما أن تعمل الوزارة على سد الخصاص وإلا فالمأساة ستظل مسترسلة وغير منتهية بالمرة .

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‫3 تعليقات

  1. الفساد ينخر كل بقعة من البلاد.. صبر جميل لعل الله يستخلق اقواما على البلاد خيرا ممن هم الآن.. حسبنا الله ونعم الوكيل

  3. كارثة عظمى .كذبت نفسي عندما وزير الصحة يصول ويجول هنا وهناك ظننت في نفسي أنه يشتغل بجد .لكن للأسف إنه فقط يبحث عن التعويضات المالية لاغير تاركا مثل هذه المشاكل .حرام والله.

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