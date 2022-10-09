محلل اقتصادي..المغرب يعيش موجة تضخم غير مسبوقة

هبة بريس _ الرباط

يسجل المغاربة تسارع وتيرة ارتفاع أسعار جل السلع والخدمات الأساسية، إضافة إلى انهيار القدرة الشرائية ما شكل موجة غضب لدى عائلات نادت في اكثر من مرة بضرورة تدخل الحكومة .

المحلل الاقتصادي ومدير “مرصد العمل الحكومي”، محمد جدري سجل “، أن المغرب يعيش موجة تضخم غير مسبوقة أثرت على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.”

وأوضح جدري، أنه بالرغم من اتخاذ الحكومة لمجموعة من الإجراءات من أجل دعم القدرة الشرائية كالرفع من الحد الأدنى للأجور ودعم مهنيي النقل إلا أن “كل هذه العوامل لم تسمح بتهدئة الأوضاع الاجتماعية أمام تزايد دعوات الاحتجاج”، محذرا ممن تصاعد الاحتقان.

وأكد المحلل الاقتصادي على أن الحكومة اليوم مطالبة بالرفع من قدراتها التواصلية لشرح الوضعية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني، وأيضا اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تغول الوسطاء المضاربين والمحتكرين مما قد يساهم في ارتفاع نسبة البطالة خلال السنة المقبلة.

ودعا المتحدث الحكومة للتسريع بتنزيل الإصلاحات الكبرى من قبيل صندوق المقاصة وصناديق التقاعد والمنظومة الضريبة ومحاربة الريع والفساد، وذلك لخلق “هوامش مالية يمكنها أن تساعد دعم القدرات الشرائية للمغاربة خاصة ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة _ يقول جدري لاصوات مغاربية_

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