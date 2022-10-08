البطولة العربية للمضمار بالقاهرة … المغرب يحصل على 14 ميدالية ضمنها ست ذهبيات

هبة بريس - و م ع

أسدل الستار مساء اليوم السبت بالقاهرة على فعاليات الدورة 11 من البطولة العربية للمضمار، التي شهدت تألق الدراجين المغاربة الذين حصدوا 14 ميدالية من ضمنها ست ذهبيات.

وعززت البطلة المغربية الشابة رجاء شاكر رصيدها من الميداليات، حيث حققت في اليوم الأخير من البطولة ميداليتين ذهبيتين جديدتين في سباقي المطاردة فردي وحسب النقاط، ليصبح في جعبتها ست ميداليات ذهبية. وكانت شاكر قد فازت بالميدالية الفضية في سباق الإقصاء، في اليوم الثاني من البطولة.

وفاز البطل الشاب محمد نجيب صنبولي في اليوم الأخير أيضا بميدالية فضية في سباق الأمنيوم. وسبق للدراج صنبولي أن نال ميداليتين فضيتين، الأولى في سباق النقاط والثانية في سباق المطاردة فردية، ونحاسيتين في مسابقتي الكيرين ومسابقة السكراتش الخاصة بفئة الشبان.

وتشكل الفريق الوطني في هذه البطولة من بطلي إفريقيا في سباقات المضمار في دورة أبوجا 2022 رجاء شاكر من جمعية شباب سوق السبت أولاد النمة، وأشرف الدغمي من الكوكب الرياضي المراكشي، بالإضافة إلى محمد نجيب صنبولي من جمعية دراجات أبطال أسفي، والذين يتولى تأطيرهم المدرب مصطفى العمال.

وشارك في منافسات البطولة العربية لدراجات المضمار بالإضافة إلى المغرب ومصر ( البلد المنظم)، منتخبات السعودية والإمارات والجزائر وسلطنة عمان والعراق والسودان.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0