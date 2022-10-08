بعد واقعة الزفاف ..عروس الإسماعيلية تتعرض للضرب من طرف زوجها

هبة بريس - مصر

تعرضت الزوجة الشهيرة بـ “عروس الإسماعيلية” للضرب مجددا من زوجها بعد شهور من واقعة الاعتداء عليها بفستان زفافها في الشارع.

وقدمت الزوجة اليوم السبت شكاية ضد زوجها بقسم شرطة ثان الإسماعيلية تتهمه فيها بالإعتداء عليها بالضرب المبرح وإحداث بعض الإصابات في أماكن متفرقة بالجسم.

وقالت الزوجة إن الزوج قام باحتجازها 15 يوم في غرفة بمنزله، ومنع أهلها من رؤيتها أو الاطمئنان عليها والتواصل معها.

جدير بالذكر ان مدينة الإسماعيلية شرق مصر قد شهدت واقعة مؤسفة في فبراير الماضي، حيث تبادل عروسان وأقاربهما الضرب والسباب بعد دقائق من حفل زفافهما قبل أن ينتهي الأمر بإصابة العروس.

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