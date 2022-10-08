“الغلوري “..بدر هاري ينهزم أمام الهولندي أوفريم

2022-10-08 / 22:40
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هبة بريس - الرياضة

تلقى المقاتل المغرب بدر هاري هزيمة ضد الهولندي، أليستر أوفريم، خلال أمسية “COLLISION4” التي تنظمها “غلوري” للكيك بوكسينغ، مساء اليوم السبت، بمدينة أرنهيم الهولندية.

وحاول بدر هاري السيطرة على الجولة الأولى ، عبر مجموعة من للكمات والركلات التي أخلت بتوازن أليستير في بعض المناسبات.

وتلقى بدر هاري لضربة قوية في الجولة الثانية كادت أن تسقطه أرضا، ويتلقى أخرى في الجولة الثالثة سمحت للهولندي بالتفوق في الجولة الثالثة

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‫5 تعليقات

  3. الله يجعل البركة العمر متيرحمش عطا الجهد في الصغر دبا خاصو يرتاح

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