“الغلوري “..بدر هاري ينهزم أمام الهولندي أوفريم
هبة بريس - الرياضة
تلقى المقاتل المغرب بدر هاري هزيمة ضد الهولندي، أليستر أوفريم، خلال أمسية “COLLISION4” التي تنظمها “غلوري” للكيك بوكسينغ، مساء اليوم السبت، بمدينة أرنهيم الهولندية.
وحاول بدر هاري السيطرة على الجولة الأولى ، عبر مجموعة من للكمات والركلات التي أخلت بتوازن أليستير في بعض المناسبات.
وتلقى بدر هاري لضربة قوية في الجولة الثانية كادت أن تسقطه أرضا، ويتلقى أخرى في الجولة الثالثة سمحت للهولندي بالتفوق في الجولة الثالثة
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16 تعليقات
كان خاصو اعتازل نهار دخل الحبس. من تما طاح النيفو ديالو
أحسن قرار لما إعتزل
الله يجعل البركة العمر متيرحمش عطا الجهد في الصغر دبا خاصو يرتاح
بنادم شرف يمشي يعتازل حسن من هاد التبهديلة
الله اجعل البراكة
Bader Harry est un looser
يجب على بدر هاري أن يعتزل القتال لانه خسر معارك متتالية
على بدر هاري أن يعتزل من اليوم ..
نتمنى من بدر هاري البطل المغربي ان لا يستمر وان يقدم اعتزاله ..
يبدو انه لم يستعد جيدا للمبارة ..
ضربات بدر هاري لم تكن الاقوى مقارنة من الهولندي الذي كان اقوى منه ..
عليه أن يستقل نظرا للخسارات المتتالية ..
نهاية حزينة لبدر هاري ..
لا نريد ان يتمم في مشواره القتالي ..
رغم الخسارة نهنىء بدر هاري على شجاعته..
If you can you can,if you can’t relax