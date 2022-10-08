فتح بحث قضائي لتحديد خلفيات إقدام ضابط شرطة على الانتـ.حار بعدما تورط في محاولة للقتل العمد
فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء اليوم السبت، وذلك لتحديد أسباب وخلفيات إقدام موظف شرطة على وضع حد لحياته باستعمال السلاح الوظيفي بعدما تورط في محاولة للقتل العمد.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه، وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أقدم ضابط أمن ممتاز على إصابة والدة وشقيقة سيدة كان يرغب في الارتباط بها بجروح متفاوتة الخطورة، بعدما صوب لهما رصاصتين من السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارته بحكم وظيفته، وذلك قبل أن يغادر مسرح الجريمة في اتجاه مدينة أزمور ويضع حدا لحياته باستعمال نفس السلاح الوظيفي.
وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إيداع جثة الشرطي الهالك رهن التشريح الطبي بالمستشفى، بينما تم نقل الضحيتين للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، في وقت تجري فيه المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة، الأبحاث والتحريات الضرورية في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
14 تعليقات
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
إن لله وإن إليه راجعون
لآ حول ولا قوه الا بالله
نسأل الله أن يهدي الجميع
الله لي عالم بيه إنا لله وإنا إليه راجعون
كنحس هاد الايام كاينة هجمة ممنهجة على سلك الداخلية ها بوليسي قتلوه ها بوليسي قتل ها بوليسي شدو عندو لحشيش ها بوليسي انتاحر ها بوليسي مات عندو واحد في الحجز و الله ما بقيت فاهم شي حاجة
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..
اقدام العديد من موظفي الشرطة على وضع الحد لحياتهم وترك خلفهم ابناء ..
نتمنى من المديرية العامة للأمن الوطني ان تفتح مراكز العلاج النفسي للحد من ضغوطات العمل ..
السلاح الوظيفي للشرطة يشكل خطرا لهم والناس .
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
على المديرية العامة للأمن الوطني ان تفتح بحثا قضائيا لمعرفة أسباب الانتحار..
اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه يارب العالمين..