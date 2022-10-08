صورة من الارشيف

فتح بحث قضائي لتحديد خلفيات إقدام ضابط شرطة على الانتـ.حار بعدما تورط في محاولة للقتل العمد

2022-10-08 / 21:07
0
هبة بريس -

فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء اليوم السبت، وذلك لتحديد أسباب وخلفيات إقدام موظف شرطة على وضع حد لحياته باستعمال السلاح الوظيفي بعدما تورط في محاولة للقتل العمد.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه، وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أقدم ضابط أمن ممتاز على إصابة والدة وشقيقة سيدة كان يرغب في الارتباط بها بجروح متفاوتة الخطورة، بعدما صوب لهما رصاصتين من السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارته بحكم وظيفته، وذلك قبل أن يغادر مسرح الجريمة في اتجاه مدينة أزمور ويضع حدا لحياته باستعمال نفس السلاح الوظيفي.

وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إيداع جثة الشرطي الهالك رهن التشريح الطبي بالمستشفى، بينما تم نقل الضحيتين للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، في وقت تجري فيه المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة، الأبحاث والتحريات الضرورية في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ضابط شرطة من البيضاء يطلق الرصاص على امرأتين بالجديدة.. ثم ينـ..تحر بمسدسه الوظيفي

ضابط شرطة من البيضاء يطلق الرصاص على امرأتين بالجديدة..…

2022-10-08 / 20:25
Photo of سطات.. مصرع طفلة وإصابة 3 سيدات في حادث سقوط سيارة من أعلى قنطرة

سطات.. مصرع طفلة وإصابة 3 سيدات في حادث سقوط…

2022-10-08 / 17:50
Photo of احتراق حافلة للنقل الحضري تابعة لشركة “ألزا” بطنجة

احتراق حافلة للنقل الحضري تابعة لشركة “ألزا” بطنجة

2022-10-07 / 10:08
Photo of 17 قتيلا و 2174 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

17 قتيلا و 2174 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن…

2022-10-05 / 16:39
Photo of أكادير : وفاة سائحة بعد إنزلاقها من مرتفع جبلي

أكادير : وفاة سائحة بعد إنزلاقها من مرتفع جبلي

2022-10-05 / 11:22
Photo of أكادير : موجة ‘” الشرݣي” “تقتل” متشردا بهوامش المدينة

أكادير : موجة ‘” الشرݣي” “تقتل” متشردا بهوامش المدينة

2022-10-03 / 20:21
Photo of العثور على 4 جثث على متن قارب وفقدان 29 شخصا اخر

العثور على 4 جثث على متن قارب وفقدان 29…

2022-10-03 / 18:14
Photo of تازة.. انتحار نزيلة بمستشفى ابن باجة شنقا في ظروف غامضة

تازة.. انتحار نزيلة بمستشفى ابن باجة شنقا في ظروف…

2022-10-02 / 17:48
Photo of سيدي بنور: من أعلى عمود للتوتر العالي.. صعقة كهربائية تنهي حياة أربعيني

سيدي بنور: من أعلى عمود للتوتر العالي.. صعقة كهربائية…

2022-10-01 / 19:07
Photo of وجدة.. انت.حار طالبة داخل الحي الجامعي

وجدة.. انت.حار طالبة داخل الحي الجامعي

2022-10-01 / 14:01

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق