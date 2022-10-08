الملك يترأس إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بمسجد حسان بالرباط

2022-10-08 / 20:57
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هبة بريس - الرباط

ترأس الملك محمد السادس، مساء اليوم السبت إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بمسجد حسان بالرباط.

وبمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، تفضل الملك محمد السادس، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 672 شخصا.

كما بعث الملك محمد السادس، برقيات تهاني إلى أشقائه، ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية.

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