الملك يترأس إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بمسجد حسان بالرباط
هبة بريس - الرباط
ترأس الملك محمد السادس، مساء اليوم السبت إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بمسجد حسان بالرباط.
وبمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، تفضل الملك محمد السادس، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 672 شخصا.
كما بعث الملك محمد السادس، برقيات تهاني إلى أشقائه، ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية.
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7 تعليقات
حفظك الله ورعاك ومتعك بالصحة والعافية والله يبارك في عمر سيدي
حفظك الله ورعاك وسدد خطاك ياماكنا
اللهم احفظ ملكنا الغالي محمد السادس نصره الله وايده
الله يبارك فعمر سيدنا او الله ينصر
حفظ الله ملكنا الغالي دمت فخرا لنا
عاش الملك محمد السادس أمير المؤمنين وحامي الملة والدين.
الله يحفظ ملكنا الغالي ويشافيه شفاء لا يغادر سقما