تاونات..إيقاف شخص إختلس الكهرباء و إعتدى على مستخدم أثناء مزاولة مهامه
ع محياوي – هبة بريس
تمكنت مصالح الدرك الملكي بجماعة المكانسة نواحي قرية با محمد إقليم تاونات، مؤخرا، من إيقاف شخص قام بالاعتداء على مستخدم تابع للفرقة التقنية للمكتب الوطني للكهرباء قسم التوزيع بتاونات.
وكشف مسؤول بالمديرية الإقليمية للمكتب الوطني للكهرباء بتاونات، في اتصال مع “ هبة بريس″، أن فرقة تقنية تابعة لوكالة الخدمات بقرية با محمد قامت بالانتقال إلى مجموعة من الدواوير التابعة لجماعة المكانسة، في إطار مباشرة المهام المنوطة بها، قبل أن يفاجأ أحد المستخدمين بهجوم من طرف أحد المواطنين، حيث وصل به الأمر إلى حد دفعه من أعلى العمود الكهربائي، ورميه أرضا على ظهره.
وأضاف المسؤول أنه لولا الألطاف الإلهية، وتدخل السلطة، لكانت العواقب وخيمة على سلامة أعوان المكتب، منوها باستجابة عناصر الدرك الملكي باعتقال المعني بالأمر في ظرف وجيز، وتقديمه للعدالة.
ونبه المتحدث نفسه إلى الصعوبات التي يعيشها مستخدمو قطاع المكتب الوطني للكهرباء بإقليم تاونات، أثناء مزاولة مهامهم بدواوير الاقليم رغم صعوبة تضاريس المنطقة، حيث يتعرضون للإعتداءات المتكررة من طرف أشخاص يرتكبون مخالفات تتعلق باختلاس التيار الكهربائي، ومنهم من يرفض إجراء قطع التيار جراء تراكم الاستهلاك، حيث قامت فُرق الدرك والشرطة باعتقال ستة أشخاص خلال الأيام القليلة الماضية في كل من دواوير دليمات بجماعة بوهودة، مونية بجماعة الكيسان، السنتية بجماعة سيدي مخفي، وتيت أفراح وباب منصورة بجماعة سيدي الحاج محمد.
8 تعليقات
ماذا عن اللامبالاة التي يمارسها المكتب الوطني للكهرباء على المواطنين المحرومين من هذه المادة الحيوية
الله اهدي مخلاق
نتمنى أن تعم هذه الاعتقالات باقي ارجاء المملكة، حتى تسترجع الدولة هيبتها في مجال الطاقة، وأن لا تبقى ملفات الاختلاس الطاقي في طوابير المحاكم الوطنية
جاب الربحة
رؤساء الجماعات يسرقون الملايير والأراضي السلالية وفالاخير يتم استقالتهم بدون متابعتهم
اكبر مختلس هي وكالات الماء والكهرباء بما تقوم به من ارتفاع الأسعار .
في ظرف شهر اختلاسات المازوط وصلت 17 مليار ولم يعاتب احد ؟؟؟؟؟
لنا لا أفهم علاش بعض الناس كيأيدو خرق القانون و ارتكاب المخالفات بحجة أن بعض المسؤولين والمنتخبين يخرقونه ولا يحاسبون على أفعالهم؟؟؟؟ بل بالعكس علينا محاربة الفساد بأشكاله و كيف ماكان مقترفوه انسان عادي أو مسؤول حتا واحد مخاصو يفلت من العقاب