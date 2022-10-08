تاونات..إيقاف شخص إختلس الكهرباء و إعتدى على مستخدم أثناء مزاولة مهامه

ع محياوي – هبة بريس

تمكنت مصالح الدرك الملكي بجماعة المكانسة نواحي قرية با محمد إقليم تاونات، مؤخرا، من إيقاف شخص قام بالاعتداء على مستخدم تابع للفرقة التقنية للمكتب الوطني للكهرباء قسم التوزيع بتاونات.

وكشف مسؤول بالمديرية الإقليمية للمكتب الوطني للكهرباء بتاونات، في اتصال مع “ هبة بريس″، أن فرقة تقنية تابعة لوكالة الخدمات بقرية با محمد قامت بالانتقال إلى مجموعة من الدواوير التابعة لجماعة المكانسة، في إطار مباشرة المهام المنوطة بها، قبل أن يفاجأ أحد المستخدمين بهجوم من طرف أحد المواطنين، حيث وصل به الأمر إلى حد دفعه من أعلى العمود الكهربائي، ورميه أرضا على ظهره.

وأضاف المسؤول أنه لولا الألطاف الإلهية، وتدخل السلطة، لكانت العواقب وخيمة على سلامة أعوان المكتب، منوها باستجابة عناصر الدرك الملكي باعتقال المعني بالأمر في ظرف وجيز، وتقديمه للعدالة.

ونبه المتحدث نفسه إلى الصعوبات التي يعيشها مستخدمو قطاع المكتب الوطني للكهرباء بإقليم تاونات، أثناء مزاولة مهامهم بدواوير الاقليم رغم صعوبة تضاريس المنطقة، حيث يتعرضون للإعتداءات المتكررة من طرف أشخاص يرتكبون مخالفات تتعلق باختلاس التيار الكهربائي، ومنهم من يرفض إجراء قطع التيار جراء تراكم الاستهلاك، حيث قامت فُرق الدرك والشرطة باعتقال ستة أشخاص خلال الأيام القليلة الماضية في كل من دواوير دليمات بجماعة بوهودة، مونية بجماعة الكيسان، السنتية بجماعة سيدي مخفي، وتيت أفراح وباب منصورة بجماعة سيدي الحاج محمد.

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