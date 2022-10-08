ضابط شرطة من البيضاء يطلق الرصاص على امرأتين بالجديدة.. ثم ينـ..تحر بمسدسه الوظيفي

2022-10-08 / 20:25
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أحمد مصباح – الجديدة

أطلق شرطي برتبة ضابط لدى المصالح الأمنية بولاية أمن الدارالبيضاء، منذ أقل من ساعتين، من مسدسه الوظيفي، الرصاص على امرأة وابنتها، على مقربة من سوق تجاري ممتاز بعاصمة دكالة، قبل ان يلوذ بالفرار، على متن سيارة خفيفة كان يتولى، إلى وجهة مجهولة.

هذا، وفور إشعارها، هرعت دورية تابعة لأمن الجديدة، إلى مسرح النازلة، حيث باشرت الضابطة القضائية المعاينات والتحريات، وانتدبت سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدينة، نقلت الضحيتين، إلى المركز الاستشفائي بالجديدة، حيث تخضعان للعناية المركزة.

وبعد مرور حوالي نصف ساعة عن الحادث، الذي اهتزت على وقعه مدينة الجديدة، تم العثور بمدينة أزمور، حوالي 15 كطيلومترا شمال الجديدة، على الشرطي، جثة هامدة، بعد أن أطلق رصاصة على نفسه، داخل عربته من نوع “رونو كليو”.

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‫8 تعليقات

  3. الناس لي جايبين الخبار الصحيح تايقولو انه بوليسي جا من كازا وتيرا فخطيبتو وامها بسلاحه الوظيفي

  4. لا حول و لا قوة الا بالله هالدشي كنا كنشوفوه غير في الافلام ولينا كنعيشوه

  6. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر ربي العظيم استغفر ربي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم

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