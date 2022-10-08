كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين سقطا في بحر اليابان

2022-10-08 / 20:08
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هبة بريس - وكالات

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين نحو بحر اليابان فجر الأحد بالتوقيت المحلي، حسب قناة NHK التلفزيونية.

وفي وقت سابق، أبلغ خفر السواحل الياباني عن إطلاق صاروخ جديد من قبل كوريا الشمالية، ولكن لم يتم تحديد العدد الدقيق للصواريخ. وتم التأكيد على أن كلا الصاروخين سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان من بحر اليابان.

ودعا حفر السواحل السفن الموجودة في المنطقة في حالة اكتشاف حطام الصواريخ لعدم االاقتراب منها، والاتصال بالسلطات على الفور.

وقد بدأ مقر الأزمة عمله في جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بإطلاق الصاروخ الكوري الشمالي الجديد، تحت إدارة مكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

كما أعطى رئيس الحكومة اليابانية تعليماته، بإطلاع السكان المحليين على بجميع التفاصيل المتعلقة بإطلاق الصواروخ من قبل بيونغ يانغ.

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‫7 تعليقات

  5. الصواريخ الكورية الشمالية تطير فوق بلدانهم وهم يقومون بمناورات تدريبية تافهة

  6. رغم التحذيرات مجرد تخويف للدول الضعيفة وبسط الهيمنة والسيطرة على العالم أصلا الدول المتحكمة في العالم سواء عسكريا أو إستخباراتيا أول إقتصاديا واضحة للعلن

  7. كوريا تطلق الصاروخ في أراضيها ولكن ماذا تعمل حاملات الغزاة الامريكيه قرب حدود كورياالشماليه

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