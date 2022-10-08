طنجة ..مذكرة للانتربول تتسبب في حجزة سيارة فارهة لفنان شعبي مغربي

2022-10-08 / 19:56
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هبة بريس - مكتب طنجة

حجزت المصالح الامنية بطنجة ، سيارة فارهة تحمل لوحة ترقيم ألمانية كانت مركونة بمستودع مطار طنجة ابن بطوطة،بعدما ثبت من خلال تنقيطها أنها موضوع مذكرة سرقة من طرف الأنتربول.

وبحسب مصادر مطلعة، فان السيارة من نوع ” bmw ” تعود ملكيتها لفنان شعبي مغربي معروف عمد الى ركنها بمستودع مطار ابن يطوطة قبل مغادرته لاحدى الدول الاوربية حيث قام باحياء حفل فني هناك ،ليتفاجأ بعد عودته بحجز سيارته من طرف المصالح الامنية وايداعها المحجز البلدي .

وسارع الفنان الشعبي المغربي الى مقر ولاية امن طنجة حيث تبين ان سيارته التي اشتراها بشكل قانوني ادخلت الى التراب الوطني بطرق مشبوهة .

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