“أساتذة التعاقد ” يحملون الشارات ويهددون بعدم تسليم نقط وأوراق المراقبة المستمرة

هبة بريس - الرباط

يعتزم الأساتذة أطر الأكاديميات (الاساتذة المتعاقدون ) حمل الشلرات الحمراء يوم 19 اكتوبر الجاري ، مع خوض إنزالات جهوية أو قطبية مفتوحة على كل الاحتمالات في العطلة البينية .

وقالت تنسيقية اساتذة التعاقد في بلاغ لمجلسها الوطني حمل الشارات الحمراء احتجاجا على الاقتطاعات التي تطال أجورهم، كما أعلنوا عن مقاطعة تسليم نقط وأوراق المراقبة المستمرة بشكل نهائي، إلى الإدارة، مع اطلاع التلاميذ على النقط.

وطالبت التنسيقية في البلاغ ذاته بالإدماج في الوظيفة العمومية بمرجع النظام الأساسي لموظفي الوزارة، معلنة رفضها النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين.

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