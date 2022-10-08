الملك يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف

2022-10-08 / 19:00
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هبة بريس - و م ع

بمناسبة احتفال الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، بعث أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقيات تهاني إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية.

وضمن جلالة الملك هذه البرقيات أطيب متمنيات جلالته ودعواته لله تعالى بأن يعيد عليهم هذه المناسبة المباركة وهم ينعمون بتمام الصحة والعافية، ووافر الخير واليمن والهناء.

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‫15 تعليقات

  6. نهنأ أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة حلول عيد المولد النبوي الشريف .

  7. أهله الله على جلالته وعلى الشعب المغربي والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات .

  8. اللهم إجعل هذا المولد النبوي الشريف فاتحة خير علي أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وكافة الاسرة العلوية الشريفة وكل عام والأمة الاسلامية بألف خير

  9. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وارزقنا الامن والاستقرار والتعايش..

  11. اللهم اجعله علينا وعلى جميع المسلمين والعرب بالخير واليمن والبركات..

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