الملك يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف
هبة بريس - و م ع
بمناسبة احتفال الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، بعث أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقيات تهاني إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية.
وضمن جلالة الملك هذه البرقيات أطيب متمنيات جلالته ودعواته لله تعالى بأن يعيد عليهم هذه المناسبة المباركة وهم ينعمون بتمام الصحة والعافية، ووافر الخير واليمن والهناء.
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15 تعليقات
عيدكم مبارك سعيد وكل عام وجلالة الملك محمد السادس نصره بالف خير ..
اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وكل عام وانتم بخير..
اللهم احفظه بما حفظت به الذكر الحكيم
اللهم احفظه وانصره نصرا تعز به الإسلام و المسلمين
عيد مولد نبوي سعيد . و بالصحة و العافية لأمير المؤمنين
نهنأ أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة حلول عيد المولد النبوي الشريف .
أهله الله على جلالته وعلى الشعب المغربي والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات .
اللهم إجعل هذا المولد النبوي الشريف فاتحة خير علي أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وكافة الاسرة العلوية الشريفة وكل عام والأمة الاسلامية بألف خير
اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وارزقنا الامن والاستقرار والتعايش..
جعل الله هذا العيد بالمغفرة والرحمة والشفاء لجلالة الملك ..
اللهم اجعله علينا وعلى جميع المسلمين والعرب بالخير واليمن والبركات..
حفظ الله جلالة الملك ورعاه ..
اللهم احفظ بلدنا وملكنا وشعبنا واراضينا..
حفظ الله يا جلالة الملك ..
اللهم احفظ جلالة الملك والأسرة العلوية الشريفة..