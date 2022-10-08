أوكيدياريو : سانشيز سيزور المغرب مستثنيا أعضاء بوديموس

هبة بريس - الرباط

كشفت صحيفة “اوكي دياريو ” ان رئيس الحكومة الاسباني ، بيدرو سانشيز ، سيقوم بزيارة للمغرب شهر نونبر القادم مرفوقا بوفد حكومي رفيع المستوى للقاء نظرائهم المغاربة .

وقالت الصحيفة الاسبانية ، ان بيدرو سانشيز اختار اعضاء من الحكومة الاسبانية الذين سيرافقونه في زيارته للرباط مستثنيا وزراء ينتمون لحزب “بوديموس ” الذي يبدي في مناسبات عديدة مواقف معادية للوحدة الترابية للمملكة المغربية .

وأضافت الصحيفة الاسبانية ان هذا الاجتماع كان من ضمن البنود التي تم الاتفاق عليها في آخر زيارة لسانشيز إلى المملكة المغربية في أبريل الماضي كما ان الاجتماع الوزاري بين الحكومة الاسبانية والمغربية لم يتم منذ سنة 2018 بسبب الازمة الدبلوماسية التي خيمت على العلاقة بين البلدين .

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