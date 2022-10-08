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سبتة ..اصابة عناصر شرطة في مواجهات بحي “المغاربة “

2022-10-08 / 18:30
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هبة بريس - متابعة

اندلعت مواجهات في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت ، بحي “البرنسيبي” ذو الغالبية السكانية من أصول مغربية في سبتة بين عدد من الأشخاص والشرطة الإسبانية.

وقال موقع “الفارو دي سوتا ” ان عناصر الشرطة كانت قد توجهت إلى حي “البرنسيبي” من أجل مداهمة منزل، إلا أنهم تعرضوا لمقاومة عنيفة من طرف بعض الأشخاص حيث اصيب بعض عناصر الشرطة بجروح على مستوى الراس .

وتنتشر بحي “البرينسيبي ” مظاهر الجريمة المسلحة.

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‫5 تعليقات

  1. وجود للأمن هناك و أبناء الحي معروفين و إذا شاهدو شخصا غريبا يعتدون عليه و قد يكون مصيره طلقة من مسدس مراهق عابث

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