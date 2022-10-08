سبتة ..اصابة عناصر شرطة في مواجهات بحي “المغاربة “
هبة بريس - متابعة
اندلعت مواجهات في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت ، بحي “البرنسيبي” ذو الغالبية السكانية من أصول مغربية في سبتة بين عدد من الأشخاص والشرطة الإسبانية.
وقال موقع “الفارو دي سوتا ” ان عناصر الشرطة كانت قد توجهت إلى حي “البرنسيبي” من أجل مداهمة منزل، إلا أنهم تعرضوا لمقاومة عنيفة من طرف بعض الأشخاص حيث اصيب بعض عناصر الشرطة بجروح على مستوى الراس .
وتنتشر بحي “البرينسيبي ” مظاهر الجريمة المسلحة.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
5 تعليقات
وجود للأمن هناك و أبناء الحي معروفين و إذا شاهدو شخصا غريبا يعتدون عليه و قد يكون مصيره طلقة من مسدس مراهق عابث
الله يعفو على سبتة المحتلة و مليلية حتى هي
هادو خصهم المغرب باش اربيهم ميزيان
الفوضى و البشر طاغي.
الحل ديال هاد الحي هي يخرجوه من الديوانا و يدخلو المخزن