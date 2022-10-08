مقتل 7 جنود في هجوم إرهابي بجيبوتي

هبة بريس - وكالات

أفادت وكالة الأنباء الجيبوتية بمقتل 7 جنود في هجوم نفّذته جماعة إرهابية تعرف بجبهة “إعادة الوحدة والديموقراطية المسلحة”، واستهدف ثكنات للجيش بقاعدة غارابتيسان العسكرية في شمال البلاد.

وأوضحت الوكالة، نقلا عن بيان لوزارة الدفاع، أن “مجموعة إرهابية تعرف باسم ” جبهة إعادة الوحدة والديموقراطية المسلحة” هاجمت قواتنا المتمركزة في غاربتيسان التابعة لكتيبة تاجورة” حوالي الساعة الثانية من صباح الجمعة 6 أكتوبر 2022″، مضيفا أن “هذه العصابة معروفة بأعمالها الإجرامية القائمة على الترهيب والنهب في مناطق نائية من البلاد”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “رغم استبسال جنودنا في الدفاع عن أنفسهم، فقد تسبب هذا الهجوم في مصرع سبعة جنود وجرح أربعة وفقدان ستة آخرين”.

وأشار إلى أنه تم إرسال تعزيزات على الفور لدعم هذه الوحدة المتقدمة، مبرزا أن تمت تعبئة كافة الموارد البشرية والمادية من أجل تحييد هؤلاء الإرهابيين والعثور على الجنود المفقودين.

وأدان رئيس الجمهورية بشدة هذا الهجوم الإرهابي معربا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ومؤكدا حرصه على ملاحقة هؤلاء المجرمين وتقديمهم للعدالة.

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