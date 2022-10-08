الصورة ارشيفية

مجلة الجيش الجزائري ومتلازمة المغرب ..العسكر يجترون الاسطوانة المشروخة

2022-10-08 / 18:16
3
هبة بريس - الرباط

يمعن عسكر الجزائر في الانكشاف أمام الرأي العام العالمي والظهور على سجيته الأولى “كجيش مارق”، يؤلب مواطنيه ضد دولة جارة وشعب شقيق، عبر مجلة جيشه التي اصبحت متخصصة في الشأن المغربي وتجتر كل مرة اسطوانة مشروخة تنهل من عقيدة العداء للمملكة .

مجلة العسكر في عددها لشهر أكتوبر لم تفوت الفرصة في كيل الاتهامات للمغرب بوقوفه وراء مؤامرات( وهمية ) تستهدف الجزائر ووحدتها ، كما اتهمت المجلة الرباط بنسج تحالف مع اسرائيل غرضه اضعاف الجزائر اقليميا ودوليا .

وقالت مجلة العسكر أن السياق الدولي الحالي لا يرحم الضعفاء، ومكانة “الجزائر الإقليمية والدولية باعتبارها دولة محورية بامتياز وموقعها الإستراتيجي الحيوي علاوة على الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة الإقليمية عوامل تتطلب منا أكثر من أي وقت مضى مواصلة العمل الحثيث لبناء جيش عصري محترف.”

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أوكيدياريو : سانشيز سيزور المغرب مستثنيا أعضاء بوديموس

أوكيدياريو : سانشيز سيزور المغرب مستثنيا أعضاء بوديموس

2022-10-08 / 18:54
Photo of لولاية جديدة.. انتخاب عبد الصمد عرشان أمينا عاما لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية

لولاية جديدة.. انتخاب عبد الصمد عرشان أمينا عاما لحزب…

2022-10-08 / 16:33
Photo of مرصد العمل الحكومي يبرز منجزات حكومة أخنوش

مرصد العمل الحكومي يبرز منجزات حكومة أخنوش

2022-10-08 / 11:15
Photo of الأمم المتحدة: تسوية قضية الصحراء المغربية تمر عبر الحكم الذاتي “الحل الوحيد والأوحد”

الأمم المتحدة: تسوية قضية الصحراء المغربية تمر عبر الحكم…

2022-10-08 / 10:42
Photo of مخيمات تندوف.. الساكنة المحتجزة تعيش في جحيم

مخيمات تندوف.. الساكنة المحتجزة تعيش في جحيم

2022-10-07 / 23:19
Photo of بوريطة : المغرب ملتزم بتعزيز تعاون تضامني لمواجهة ” التهديدات الإرهابية “

بوريطة : المغرب ملتزم بتعزيز تعاون تضامني لمواجهة ”…

2022-10-07 / 22:21
Photo of ناصر بوريطة يتباحث مع وزير خارجية سيراليون

ناصر بوريطة يتباحث مع وزير خارجية سيراليون

2022-10-07 / 20:54
Photo of أَزْمَةٌ صَامِتَة بَيْنَ الرِّبَاط وَبَارِيس … صَحْوَةٌ مَغْرِبِيَّة تَرْفُضُ اَلتَّبَعِيَّة والِابْتِزَاز

أَزْمَةٌ صَامِتَة بَيْنَ الرِّبَاط وَبَارِيس … صَحْوَةٌ مَغْرِبِيَّة تَرْفُضُ…

2022-10-07 / 20:37
Photo of مسؤولة اسبانية ..المغرب وإسبانيا مدعوان لفهم بعضهما البعض

مسؤولة اسبانية ..المغرب وإسبانيا مدعوان لفهم بعضهما البعض

2022-10-07 / 18:12
Photo of هلال: الإرهاب والانفصال يرتبطان بشكل وثيق

هلال: الإرهاب والانفصال يرتبطان بشكل وثيق

2022-10-07 / 17:41

‫3 تعليقات

  3. النظام العسكري الحاكم في الجزائر لا دين له و لا ثقافة له ._ كل ما يعرفه انه حيوان مفترس ناطق وسنكون له بالمرصاد ان اعتدى علينا وسنموت شهداء بالدفاع عن انفسنا نحن المغاربة لاننا سنحارب نظام كافر حاقد على جاره المسلم-
    النظام العسكري يشهر القوة الضاربة فقط مع جيرانه واشقائه في الدين واللغة لكنه ضعيف كباقي الانظمة العسكرية العربية امام اسرائيل فلا احد منهم يستطيع ان يشهر قوته الضاربة ضد اسرائيل وامنها – نعلة الله على النظام العسكري المنافق- تحيا الصداقة الاسرائيلية المغربية المبنية على التعايش منذ قرون فلهم دينهم ولنا ديننا والمحبة قائمة بين اهل الوطن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق