مجلة الجيش الجزائري ومتلازمة المغرب ..العسكر يجترون الاسطوانة المشروخة

هبة بريس - الرباط

يمعن عسكر الجزائر في الانكشاف أمام الرأي العام العالمي والظهور على سجيته الأولى “كجيش مارق”، يؤلب مواطنيه ضد دولة جارة وشعب شقيق، عبر مجلة جيشه التي اصبحت متخصصة في الشأن المغربي وتجتر كل مرة اسطوانة مشروخة تنهل من عقيدة العداء للمملكة .

مجلة العسكر في عددها لشهر أكتوبر لم تفوت الفرصة في كيل الاتهامات للمغرب بوقوفه وراء مؤامرات( وهمية ) تستهدف الجزائر ووحدتها ، كما اتهمت المجلة الرباط بنسج تحالف مع اسرائيل غرضه اضعاف الجزائر اقليميا ودوليا .

وقالت مجلة العسكر أن السياق الدولي الحالي لا يرحم الضعفاء، ومكانة “الجزائر الإقليمية والدولية باعتبارها دولة محورية بامتياز وموقعها الإستراتيجي الحيوي علاوة على الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة الإقليمية عوامل تتطلب منا أكثر من أي وقت مضى مواصلة العمل الحثيث لبناء جيش عصري محترف.”

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