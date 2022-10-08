سطات.. مصرع طفلة وإصابة 3 سيدات في حادث سقوط سيارة من أعلى قنطرة

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن انقلاب سيارة عند النقطة الكيلومترية 62 بالطريق السيار سطات برشيد، وسقوطها من أعلى القنطرة بتراب جماعة المزامزة الجنوبية عند المدخل الشرقي للمدينة، خلف عصر اليوم السبت مصرع طفلة في ربيعها الرابع، وإصابة ثلاث سيدات بجروح متفاوتة الخطورة اثنين منهن حالتهما حرجة.

الحادث المروع الذي لازال لم تعرف أسبابه بعد نظرا لشح المعلومات القادمة من هناك، عجل بفتح تحقيق من قبل عناصر الدرك الملكي بسطات، فيما تم اجلاء الضحايا وجثة الطفلة صوب مستشفى الحسن الثاني.

ويذكر، أن الطريق المذكورة تحولت في الآونة الأخيرةوخاصة بالشريط الاستعجالي، إلى مايشبه محطات عشوائية لتوقف الناقلات خاصة بالنقط الكيلومترية 62، 63، 64، 65، بالطريق السيار الرابطة بين برشيد وسطات، حيث يعمد بعض السائقين إلى ” التخلص” من المسافرين عبر انزالهم في ظروف غير آمنة معرضين حياتهم للخطر الموت المجاني لاسيما في جنح الظلام في غياب تام لأي مراقبة لصيقة من قبل الجهات الوصية على القطاع أو رجال المراقبة الطرقية، ناهيك عن ظاهرة أخرى لاتقل خطورة عن سابقتها، تلك المتعلقة ببيع ” الكلينكس والمسكة وغيرها” بمحطة الأداء ببوسكورة من قبل مراهقين وبعض الشباب، ممن باتوا يتصيدون زبناءهم عند كل توقف، مما يستدعي التدخل العاجل لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة التي لها تداعيات على مستوى أمن وسلامة مستعملي الطريق من جهة، وعلى حياةهؤلاء الباعة العشوائيين من جهة اخرى.

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