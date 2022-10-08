سطات.. مصرع طفلة وإصابة 3 سيدات في حادث سقوط سيارة من أعلى قنطرة
علمت هبة بريس من مصادرها، أن انقلاب سيارة عند النقطة الكيلومترية 62 بالطريق السيار سطات برشيد، وسقوطها من أعلى القنطرة بتراب جماعة المزامزة الجنوبية عند المدخل الشرقي للمدينة، خلف عصر اليوم السبت مصرع طفلة في ربيعها الرابع، وإصابة ثلاث سيدات بجروح متفاوتة الخطورة اثنين منهن حالتهما حرجة.
الحادث المروع الذي لازال لم تعرف أسبابه بعد نظرا لشح المعلومات القادمة من هناك، عجل بفتح تحقيق من قبل عناصر الدرك الملكي بسطات، فيما تم اجلاء الضحايا وجثة الطفلة صوب مستشفى الحسن الثاني.
ويذكر، أن الطريق المذكورة تحولت في الآونة الأخيرةوخاصة بالشريط الاستعجالي، إلى مايشبه محطات عشوائية لتوقف الناقلات خاصة بالنقط الكيلومترية 62، 63، 64، 65، بالطريق السيار الرابطة بين برشيد وسطات، حيث يعمد بعض السائقين إلى ” التخلص” من المسافرين عبر انزالهم في ظروف غير آمنة معرضين حياتهم للخطر الموت المجاني لاسيما في جنح الظلام في غياب تام لأي مراقبة لصيقة من قبل الجهات الوصية على القطاع أو رجال المراقبة الطرقية، ناهيك عن ظاهرة أخرى لاتقل خطورة عن سابقتها، تلك المتعلقة ببيع ” الكلينكس والمسكة وغيرها” بمحطة الأداء ببوسكورة من قبل مراهقين وبعض الشباب، ممن باتوا يتصيدون زبناءهم عند كل توقف، مما يستدعي التدخل العاجل لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة التي لها تداعيات على مستوى أمن وسلامة مستعملي الطريق من جهة، وعلى حياةهؤلاء الباعة العشوائيين من جهة اخرى.
8 تعليقات
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المشكل الرئيسي هو التهور والسرعة المفرطة القاتلة التي تسبب الموت..
هذآ هو الخطأ الذين يرتكبونه بعض السائقين الذين لايحترمون قانون السير ينزلون الركاب في أماكن غير مناسبة..
لماذا هذآ التدهور حى سبب الوفاة لثلات اشخاص الذين لاذنب لهم والمسؤول الوحيد هو السائق.. إن لله وإن إليه راجعون
اللهم ارحمهم واغفر لهم برحمتك ياارحم الراحمين ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
كان على الحكومة بمنع هؤلاء الباعة العشوائين الذين يسببون عرقلة السير أن تجد حلا مناسبا للقضاء عليهم..
تعرف هذه الطريق حوادث السير بكثرة ربما الطريق منحرفة والسبب راجع إلى وزارة النقل واللوجستيك لم تعطي أهمية للطرق وما يخلف ذالك من أضرار مادية وبشرية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون تغمدهم الله برحمته الواسعة..
هذه المناطق أصبحت محطات عشوائية لتوقف الحافلات ؛ كان على السلطات الأمنية أن تكون في تلك الأماكن باستمرار لمنع هذه المحطات العشوائية التي تسبب حواث السير بها بكثرة.
من أجل سلامة الركاب يجب منع هذه المحطات العشوائية والباعة المتجولين حتى لا تكون كارثة بشرية ومادية لاتحمد عقباها ؛ كما فعل لهؤلاء الثلاتة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لهم واسكنهم فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.