روسيا تعين قائدا جديدا للقوات المقاتلة في أوكرانيا

هبة بريس - وكالات

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم السبت إنها عينت الجنرال سيرجي سوروفيكين قائدا جديدا للقوات الروسية المقاتلة في أوكرانيا.

يأتي هذا التغيير في أعقاب ما تردد في الأسبوع الماضي عن عزل قائدي منطقتين من المناطق العسكرية الروسية الخمس.

وجاء قرار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم السبت، بتعيين الجنرال سوروفيكين قائدا للقوات الروسية في منطقة “العمليات العسكرية الخاصة”، في أعقاب حادث انفجار شاحنة قرب قطار كان يسير فوق جسر القرم، الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي الروسي، مما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار وتعطيل حركة المرور على الجسر.

وتشير روسيا إلى حرب أوكرانيا على أنها “عملية عسكرية خاصة”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أوردته وكالة سبوتنيك للأنباء: “بقرار من وزير دفاع روسيا الاتحادية، تم تعيين الجنرال سيرجي سوروفيكين، قائدا للمجموعة المشتركة من القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة”.

يشار إلى أن سوروفيكين يتولى قيادة القوات الجوية الروسية منذ 31 أكتوبر من 2017، بالإضافة إلى قيادة القوات الروسية “الجنوبية” في منطقة العمليات الخاصة.

وسبق أن شارك سوروفيكين (55 عاما) في الحرب الأهلية في طاجيكستان خلال التسعينات وفي حرب الشيشان الثانية في بداية الألفية الثالثة وفي التدخل الروسي في سوريا والذي بدأ العام 2015.

ولم يسبق أن كشف اسم سلفه رسميا، لكن وسائل الإعلام الروسية أشارت إلى أنه الجنرال ألكسندر دفورنيكوف الذي شارك بدوره في حرب الشيشان الثانية وقاد القوات الروسية في سوريا في 2015 و2016.

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