تعزية في وفاة والدة الزميل عز الدين اصوالحة

2022-10-08 / 15:12
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هبة بريس

بسم الله الرحمان الرحيم

“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”

صدق الله العظيم

بقلوب مؤمنة مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المشمولة برحمة الله تعالى، والدة الصحافي عز الدين أصوالحة رئيس تحرير إذاعة “أصوات” .

وبهذه المناسبة الأليمة والحزينة تتقدم جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية بخالص العزاء وصادق المواساة لعائلة الفقيدة وبالأخص إبنها الزميل عز الدين اصوالحة وجميع أفراد العائلة راجيين من العلي القدير أن يشملها برحمته الواسعة وأن يبدلها دارًا خيرًا مِن دارِها وأهلًا خيرًا مِن أهلِها وأن يدخلها الجنَّةَ ويقيها مِن النَّارِ ومِن عذابِ القبرِ.

(فاللَّهمَّ اغفِرْ لها وارحَمْها واعفُ عنها وأكرِمْ منزلَها وأوسِعْ مُدخَلَها واغسِلْها بالماءِ والثَّلجِ والبَردِ ونقِّها مِن الخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ مِن الدَّنسِ وأبدِلْها دارًا خيرًا مِن دارِها وأهلًا خيرًا مِن أهلِها وأدخِلْها الجنَّةَ وأعِذْها مِن النَّارِ ومِن عذابِ القبرِ).

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تعليق واحد

  1. كل التعازي والمواساة لأهلها و أسرتها و كل معارفها ،نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته

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