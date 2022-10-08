المغربي شادي رياض في قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيغو

هبة بريس - وكالات

كشف مدرب نادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، عن قائمة فريقه لمواجهة سيلتا فيغو المقررة غدا الأحد، لحساب الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واستدعى تشافي 21 لاعبا، كان من بينهم المدافع المغربي الصاعد شادي رياض (19 عاما).

وشهدت القائمة أيضا تواجد الهولندي فرينكي دي يونغ، الذي حصل على تصريح طبي للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة.

في المقابل، غاب عن القائمة كل من فرانك كيسي، ورونالد أراوخو، وأندرياس كريستينسن، وجول كوندي، وهيكتور بيليرين، وممفيس ديباي بسب معاناتهم من إصابات مختلفة.

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