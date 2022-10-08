بعد مقال هبة بريس… أمن سطات يشن حملة واسعة على مراهقي الدراجات بمحيط الثانويات

محمد منفلوطي_هبة بريس

تفاعلت مصالح الأمن الولائي بسطات بسرعة ومصداقية مع مقال نشرته هبة بريس أمس الجمعة بعنوان ” أصحاب الدراجات النارية بسطات ينزلون بثقلهم بمحيط المؤسسات التعليمية”، حيث شُنت حملات واسعة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بمختلف الثانويات الإعدادية والتأهيلية بالمدينة، تأمينا لمحيط هذه الأخيرة.

وقد كشفت مصادر هبة بريس، أن تعليمات صارمة من قبل والي أمن المدينة عزيز بومهدي، أعطيت لكافة العناصر الأمنية لوضع حد لأي نشاط مخالف للقانون من شأنه أن يهدد سلامة وامن المواطنين، وهي التعليمات التي التقطها رؤساء المصالح والدوائر الأمنية لتنفيذها بكل مسؤولية ومهنية لتنزيلها على أرض الواقع.

مصادرنا، أكدت أن دوريات أمنية مختصة في الأمن المدرسي وضعت خطة أمنية محكمة منذ انطلاق الدخول المدرسي لتأمين محيط هذه الأخيرة ومحاربة كافة المظاهر التي من شأنها أن تؤثر على السير العادي للمؤسسات التعليمية، حيث حجزت عددا من الدراجات النارية التي كانت في وضعيات غير قانونية، كما تم توقيف بالمقابل عدد من المبحوث عنهم في قضايا مختلفة.

وأضافت مصادرنا، أن والي أمن المدينة ومنذ التحاقه على رأس الجهاز الأمني بولاية أمن سطات، وضع خطة أمنية محكمة ساهمت بشكل كبير في تحسين الوضعية الأمنية، عبر تثبيت نقط أمنية بجميع مداخل المدينة والقضاء على ظاهرة “فوضى السير والجولان”، كما أعطى تعليمات صارمة للمصلحة الشرطة القضائية للتفاعل ايجابا وبسرعة مع كافة القضايا المطروحة على مكاتبها، مع تشكيل فرق أمنية مختصة تشتغل وفق مقاربة استباقية لشل تحركات “المشرملين”.

وفي هذا الصدد رصدت كاميرا هبة بريس، مجموعة من رجال الأمن وهم منخرطون في حملة أمنية واسعة لمحاربة ظاهرة المخدرات وتعقب المبحوث عنهم، والتصدي لمختلف المظاهر التي من شأنها أن تروع الآمنين سواء بالشوارع العامة والمنتزهات والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه العبث بأرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما كان لعناصر شرطة المرور الدور الكبير في التصدي لظاهرة النقل السري التي كانت متفشية بشكل كبير.

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