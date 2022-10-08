البيضاء.. إصابة شرطي بجرح بليغ خلال تدخله لإيقاف جانح
هبة بريس - البيضاء
أصيب شرطي بجرح بليغ، صباح يومه السبت، خلال تدخله لإيقاف جانح بمنطقة عين السبع الحي المحمدي بالبيضاء.
وحسب مصدر مطلع، فقد توصلت مصالح الأمن بمنطقة عين السبع الحي المحمدي، باخبارية تفيد اقدام شخص على تهديد أصحاب المحلات التجارية والمارة باستعمال سلاح أبيض.
وأضاف ذات المصدر، أن عنصرين من الدراجين وصلا على وجه السرعة الى عين المكان لتوقيف الجانح الذي هاجم أحدهما بالسلاح الأبيض وتسبب في إصابته بجرح بليغ على مستوى اليد، قبل أن يتدخل الآخر ويتمكن من إيقافه.
وتابع المصدر، أنه تم نقل الشرطي للمستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، كما نقل الجانح وهو صاحب سوابق عديدة الى مركز الأمن للتحقيق معه وتقديمه للعدالة.
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المجموع 1 آراء
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4 تعليقات
واش تمنعو رجل الأمن من استعمال السلاح أثناء القيام بمهامه و تطلبون الأمن و السلامة ؟ و الأخطر من هذا كله الأحكام التي تصدر في حق المجرمين و الذين يستفيدون من التخفيف … و بعد ذلك يخرجون أخطر مما كانوا . الله يرحم واليديكم خليوا رجال الأمن يستعملوا السلاح . راهم رجال الأمن ماشي مجرمين . و ماتبقاوش تعاطفو مع المعتدين و تقولو للناس بأنهم ضحية المجتمع . حيث إلا كان كل ضحية ديال المجتمع ينتقم من الأبرياء غادي مايبقا حتى واحد على قيد الحياة .
مازال مشفتو والو،القادم أفضع،أصحاب القرار اللي طلقو ليهم اللعب وخلونا اناكلو بعضنا بعض بإسم حقوق المجرم وهما بعاد كل البعد على هاذ المصائب
على الدولة أحداث صندوق المخاطر يساهم فيه كل الموظفين والدولة 10دراهم شهريا لتعويض من تعرض لخطر ما مع تحديد نوعية الخطر لكل من تبث انه عرض حياته للمصلحة العامة(الأمن الوقاية المدنية الجنود الصحة …(و اللىحة تطول .جزاكم الله خيرا لانكم تسهرون على راحتنا
أصبحت مدينة الدار البيضاء من المدن اكبر اجراما ولآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.