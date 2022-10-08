الصحة العالمية: أفريقيا الأعلى بمعدلات الانتحار عالميا

2022-10-08 / 12:39
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هبة بريس - وكالات

أظهر تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية أن قارة أفريقيا هي القارة الأعلى عالميا في معدلات الانتحار.

وذكرت المنظمة في تقريرها المنشور على موقعها الإلكتروني، أن أفريقيا تعد الأعلى بمعدلات الانتحار عالميا.

ووفقا للتقرير، فإن معدل الانتحار في العالم هو 9 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة.

وأوضح التقرير أن معدل الانتحار في أفريقيا وصل إلى 11 شخصا من بين كل 100 ألف نسمة، وهو أعلى من المتوسط ​​العالمي.

وأشار إلى أن ذلك يعود لعدم كفاية إجراءات معالجة ومنع عوامل الخطر، بما في ذلك حالات الصحة العقلية التي تؤثر حاليًا على 116 مليون شخص داخل القارة السمراء، ارتفاعا من 53 مليونا في عام 1990.

كما لفتت في تقريرها إلى وجود طبيب نفسي واحد لكل 500 ألف شخص في أفريقيا، وهو ما يقل 100 مرة عن توصية المنظمة.

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‫23 تعليقات

  1. إذا عرف السبب بطل العجب إنه اليأس اليأس من تحسن الأوضاع التي يرغبها الإنسان حسب تصوره الشخصي

  2. ارقام واحصائيات غير صحيحة وغير مضبوطة المرجو مراجعة الأرقام يا منظمة الصحة العالمية..

  3. المغرب يعيش وضعية صعبة جدا في المعيشة القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً بالاخص في البطالة والتشرد وهذا ما يؤدي إلى الانتحار.

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