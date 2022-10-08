الصحة العالمية: أفريقيا الأعلى بمعدلات الانتحار عالميا
هبة بريس - وكالات
أظهر تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية أن قارة أفريقيا هي القارة الأعلى عالميا في معدلات الانتحار.
وذكرت المنظمة في تقريرها المنشور على موقعها الإلكتروني، أن أفريقيا تعد الأعلى بمعدلات الانتحار عالميا.
ووفقا للتقرير، فإن معدل الانتحار في العالم هو 9 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة.
وأوضح التقرير أن معدل الانتحار في أفريقيا وصل إلى 11 شخصا من بين كل 100 ألف نسمة، وهو أعلى من المتوسط العالمي.
وأشار إلى أن ذلك يعود لعدم كفاية إجراءات معالجة ومنع عوامل الخطر، بما في ذلك حالات الصحة العقلية التي تؤثر حاليًا على 116 مليون شخص داخل القارة السمراء، ارتفاعا من 53 مليونا في عام 1990.
كما لفتت في تقريرها إلى وجود طبيب نفسي واحد لكل 500 ألف شخص في أفريقيا، وهو ما يقل 100 مرة عن توصية المنظمة.
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23 تعليقات
ظاهرة الانتحار ظاهرة عالمية ..
الفقر واليأس والفراغ الديني وراء الانتحار..
يجب خلق اطباء نفسانيين للحد من هذه الظاهرة ..
ظاهرة الانتحار ظاهرة معقدة تختلف من ظاهرة لأخرى ..
افريقيا بلد الفقر الاكثر في العالم ونتمنى ان يوضع حد لها..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
من بين اسباب الانتحار وهي ان الشخص لا يجد حلولا لمشاكله..
الفراغ الديني من بين الأسباب التي تؤدي الى الانتحار..
الانتحار ظاهرة عالمية خطيرة كثرت في الآونة الأخيرة ..
إرتفاع نسبة الانتحار في القارة الأفريقية راجع إلى الضروف المعيشية الصعبة في أغلبية دول القارة.
طرق انتحار الأفارقة متنوعة إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وهي الارتماء في أحضان الأمواج على متن قوارب الموت.
ريما الضغوطات النفسية مع الأسر هي المسبب الوحيد من انتشار الانتحار في أفريقيا..
تدفع الأوضاع الإقتصادية المزرية في بعض بلدان القارة شبابها للإنتحار تعبيرا عن رفضهم للواقع المعاش.
حتى الأدوية الأعصاب تؤدي إلى الانتحار…
الوصول لطريق مسدود في إيجاد حلول إما للحالة النفسية الغير متزنة أوالحالة الإجتماعية الصعبة تدفع الشخص لاختيار الإنتحار لوضع حد للمعانات.
ربما أرقام غير مضبوطة لمنظمة الصحة العالمية أن قارة أفريقيا هي الأكثر عرضة لظاهرة الانتحار..
حتى المشاكل أصبحت عرضة الانتحار في هذه الآونة الأخيرة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
من الطبيعي أن تسجل أعلى نسب الإنتحار في القارة الأفريقية لأن كل الضروف والعوامل الإجتماعية والاقتصادية وبالتالي النفسية الصعبة تدفع الأشخاص للإنتحار.
يجب على الدول العربية والافريقية وكذا الغربية ان يجد حلا مناسبا للحد من انتشار ظاهرة الانتحار ؛ والقضاء عليه بصفة نهائية…
جل الأرقام المرتقعة في الانتحار اغلبها امراض عقلية ونفسية… ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.