مراد يلديريم و إيمان الباني يرزقان بمولودة

نجلاء مزيان

ازدان فراش ملكة جمال المغرب لسنة 2006، إيمان الباني بمولودة، اختارت لها إسم “ميراي”.

و بعد السرية التي أحاطا بها خبر الحمل و الوضع، تقاسم كل من النجم التركي مراد يلديريم و زوجته الفنانة المغربية إيمان الباني صباح يومه السبت، مع جمهورهما صور توثق هذا الحدث المهم لهما.

و أرفقا الصور بتعليق جاء فيه:”بسم الله الرحمن الرحيم( المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا). الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات ، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك “.

و واصلا:” نتقدم بأرق كلمات الشكر والثناء لكل من دعا لنا ، وربي يرزقكم كل ما تتمنون،ها قد أشرقت ونورت دنيانا بقدوم غاليتنا و أميرتنا ميراي اللهم انبتها نباتا حسنا ، وبارك فيها”.

و فور إعلانهما الخبر، تهاطلت عليهما آلاف التعاليق من متابعيهما بمنصات التواصل الاجتماعي و كذا مشاهير المغرب و تركيا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0